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حاكم أم القيوين يعزي في وفاة فاطمة خميس الشامسي

سعود المعلا خلال تقديم واجب العزاء (وام)
15 أكتوبر 2022 01:04

أم القيوين (وام)

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء بوفاة المغفور لها فاطمة خميس حاتم الشامسي، والدة خميس جمعة امبطوي آل علي وراشد جمعة امبطوي آل علي.
وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين - خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الراس في أم القيوين - عن خالص عزائه ومواساته لأنجال وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري.

حاكم أم القيوين
الإمارات
أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
سعود المعلا
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