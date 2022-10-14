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الإمارات

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده إلى رئيس بنغلاديش

عبدالله الحمودي خلال تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس بنغلاديش (وام)
15 أكتوبر 2022 01:03

داكا (وام)

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قدّم عبدالله علي الحمودي، أوراق اعتماده إلى فخامة محمد عبدالحميد، رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، سفيراً لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك خلال المراسم التي عقدت في قصر الرئاسة بالعاصمة داكا، ونقل الحمودي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامته، وتمنياتهما لبلاده وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، السفير تحياته إلى القيادة الرشيدة.

الإمارات
بنغلاديش
محمد عبدالحميد
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