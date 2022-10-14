السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

صقر غباش: علاقاتنا مع كوريا استراتيجية وتاريخية

صقر غباش وكيم جين بيو خلال الجلسة (من المصدر)
15 أكتوبر 2022 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«حكاية الحي».. قصة تأسر القلوب بـ«السينمائي الدولي»
بوتين: شكراً محمد بن زايد

عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات، في مقر المجلس بأبوظبي، مع معالي كيم جين بيو، رئيس الجمعية الوطنية الكورية، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين بما يواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على أهمية ترسيخ هذه العلاقات وما وصلت له من شراكة استراتيجية تشهد نمواً وتطوراً في المجالات كافة.
وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل وتبادل الزيارات بين المجلسين.
وقال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي: «تتميز العلاقات الإماراتية-الكورية بأنها علاقات استراتيجية وتاريخية متميزة ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات، وتعميق التعاون القائم في المجالات كافة». بدوره، أعرب معالي كيم جين بيو، رئيس الجمعية الوطنية الكورية، باسمه وأعضاء الوفد، عن شكره لمعالي صقر غباش على هذه الدعوة الكريمة، وعلى حسن الضيافة والاستقبال، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في توطيد مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

صقر غباش
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
جمهورية كوريا
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©