صقر غباش: علاقاتنا مع كوريا استراتيجية وتاريخية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات، في مقر المجلس بأبوظبي، مع معالي كيم جين بيو، رئيس الجمعية الوطنية الكورية، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين بما يواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على أهمية ترسيخ هذه العلاقات وما وصلت له من شراكة استراتيجية تشهد نمواً وتطوراً في المجالات كافة.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل وتبادل الزيارات بين المجلسين.

وقال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي: «تتميز العلاقات الإماراتية-الكورية بأنها علاقات استراتيجية وتاريخية متميزة ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات، وتعميق التعاون القائم في المجالات كافة». بدوره، أعرب معالي كيم جين بيو، رئيس الجمعية الوطنية الكورية، باسمه وأعضاء الوفد، عن شكره لمعالي صقر غباش على هذه الدعوة الكريمة، وعلى حسن الضيافة والاستقبال، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في توطيد مختلف أوجه التعاون بين البلدين.