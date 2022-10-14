الإمارات تشارك في اجتماع وزراء ومسؤولي الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في الاجتماع الثامن لوزراء ومسؤولي الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والمحاور التي تختص بالتعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خلال الاجتماع «نلتقي عبر المنصة الرقمية في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبرى على كافة الأصعدة، لنؤكد على تمسكنا بقيمنا ومبادئنا، وهويتنا وتراثنا، لنعمل سوياً على أرض الميادين بمضمون قرار المجلس الوزاري الخليجي، فيما يخص حماية القيم الدينية والأخلاقية، والمحافظة على الأسرة وتماسكها، وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع وتقدمه وازدهاره، وقد أناط القرار بالمؤسسات الدينية مواصلة نشر الوعي القيمي والأخلاقي، ومن هذه المنصة أدعو أصحاب المعالي والسعادة إلى رفع وتيرة التعاون، عبر الخطط والبرامج المشتركة لتعزيز الفطرة الإنسانية السليمة، وحماية الأخلاق والقيم لمجتمعاتنا الخليجية المحافظة».

‎وتابع الكعبي: « بذلت الفرق المشتركة مشكورة جهوداً كبيرة لتطوير آلية موحدة استرشادية للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية أو الدينية، وتركز اهتمامها على خدمة القرآن الكريم، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه وسماحته وقيمه الحضارية، بما يعكس الاعتدال والتسامح والتعايش، وبما يسهم في تحصين المجتمع من فكر التطرف والإرهاب، وتشجيع البرامج الإعلامية الدينية، والارتقاء في مجال عمارة المساجد وصيانتها، ورعايتها وتنظيمها، وفق أعلى معايير جودة الحياة الشاملة، والتعاون على تحقيق الرؤية الاسترشادية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية، وتفنيد شبهاته المضللة، وتحصين المجتمع الخليجي من براثن الجماعات الإرهابية، التي تختبئ خلف الشعارات الإسلامية البراقة لتخريب الأوطان، والإفساد في البلدان».