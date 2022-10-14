«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة في رواندا

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مروان عبيد المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، في اجتماع اللجنة الذي عقدته أمس ضمن اجتماعات الجمعية الـ145 للاتحاد والدورة الـ210 للمجلس الحاكم في مدينة كيغالي في رواندا، بحضور الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضو المجموعة.

وناقش الاجتماع استجابة الأمم المتحدة لتزايد الجوع والمجاعة، وحضور الأمم المتحدة الميداني دعماً للتنمية الوطنية: حالة رواندا.

وقال مروان المهيري في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية: على الرغم من عقودٍ من التحسن المطّرد في تناقص أعداد الجياع حول العالم، إلا أنه لا يزال هناك أكثر من ربع مليار شخص يحتمل أن يكونوا على حافة الوقوع في مجاعة لاسيما لدى الدول الفقيرة.

وأشار إلى الحاجة إلى تكاتف دولي يضع الإنسان في صلب اهتمامه وجهوده، كما يجب على البرلمانيين الاهتمام بوضع سياسات وتشريعات لضمان استدامة الأمن الغذائي، لتعزيز الجاهزية لمواجهة كل أنواع الأزمات والتحديات، ودعم المزارعين وتطوير برامج بناء القدرات للعاملين في الزراعة، والاستثمار في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في مجال الغذاء.

وأكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لتخفيض تكلفة نقل السلع الغذائية وتعزيز سلاسل الإمداد الشاملة والمتنوعة، وتبادل المعارف والخبرات في مجال مكافحة نقص الغذاء وتأمينه، مع العمل بصورة جماعية لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة لجميع المعرضين للخطر، وخاصة اللاجئين والأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وعززت الدولة شراكتها الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال الأمن الغذائي لاسيما منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».

إلى ذلك شاركت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة الذي عقدته أمس الجمعة ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ145 للاتحاد والدورة الـ210 للمجلس الحاكم في مدينة كيغالي في رواندا.

واستعرضت الدكتورة شيخة الطنيجي في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال اجتماع اللجنة، أبرز التحديات التي تواجه إعادة إقامة الروابط بين المجتمعات المحلية واقتصاد شامل مستدام محلي لتحقيق غايات الهدف رقم 8 من أهداف التنمية المستدامة.

وبينت أن من أبرز هذه التحديات أزمة «كوفيد-19» والتي سببت ركوداً عالميا اقتصادياً، أدى إلى تعطيل ملايين البشر لوظائفهم وارتفاع معدل الفقر العالمي المدقع لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً، وضعف التشريعات المحلية في هذا الشأن، ففي حين تعمل الدول على إصدار تشريعات وقوانين داخلية للحد من البطالة، لا يزال هنالك ارتفاع معدلات البطالة عالمياً.

الجرائم والهجمات السيبرانية

قدمت سارة محمد فلكناز عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، مقررة اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين لصياغة مشروع اللجنة بعنوان «الجرائم والهجمات السيبرانية: المخاطر الجديدة على الأمن العالمي»، عرضاً حول هذا القرار يتناول نظرة شاملة للموضوع وما يواجه من تحديات مكافحة الجرائم السيبرانية.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى الخبراء التي عقدت أمس ضمن اجتماعات الجمعية الـ145 للاتحاد والدورة الـ210 للمجلس الحاكم في مدينة كيغالي في رواندا.

وتطرقت سارة فلكناز إلى التحديات التي تواجه مكافحة الجرائم السيبرانية ومنها تلك التي تتعلق بطبيعة هذه الجرائم والاختلاف على مفهوم الجرائم السيبرانية ونطاقها، بالإضافة إلى أوجه القصور التشريعي في الدول وضعف التعاون الدولي والأفكار الرئيسية التي يجب أن يتضمنها مشروع القرار القادم.

ولفتت إلى أن من تلك التحديات الحداثة والتطور المتسارع في الفضاء السيبراني، والاختلاف على مفهوم الجرائم السيبرانية، مشيرة إلى أن طبيعة الفضاء السيبراني تحتم علينا أن يشمل مفهوم الجرائم السيبرانية الأعمال ضد سلامة النظم الإلكترونية والجرائم التقليدية المنفذة باستخدام التكنولوجيا وتشمل هذه الجرائم: تلك التي تعتمد على الفضاء السيبراني، والجريمة المعتمدة على الإنترنت وبنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.