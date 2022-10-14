بوتين: شكراً محمد بن زايد

موسكو (وكالات)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دور الوساطة الكبير الذي يقوم به، خصوصاً في ما يتعلق بالجوانب الإنسانية. وقال بوتين: «إن رئيس دولة الإمارات يقوم بدور مهم في الوساطة، خصوصاً في ما يتعلق بالجوانب الإنسانية، وهو مشكور على ذلك»، مضيفاً: «إن الإمارات والصين والهند وتركيا دول تعمل على بناء حوار بناء في مختلف القضايا الملحة».

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أكدت في بيان، الأسبوع الماضي، استعداد الدولة التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأوضحت، أن الزيارة التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى روسيا يوم الثلاثاء الماضي، جاءت في إطار سعي دولة الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كل الأطراف المعنية في الأزمة بأوكرانيا للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة.

وأشارت الوزارة إلى تطرق المباحثات الثنائية إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، حيث تسعى الدولة للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين أكد أن روسيا مهتمة باستمرارية جهود الوساطة الإماراتية.

وقامت دولة الإمارات بدور مهم في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الصدد أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الجانب الروسي يقدر هذه الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات والتي أكدت استعدادها لمواصلة جهود الوساطة.

وأعلنت روسيا وأوكرانيا، أمس الأول، إجراء تبادل جديد للأسرى شمل عشرات الأشخاص، بعد يومين على عملية أخرى من هذا النوع بين البلدين.

من جهتها، كانت وسائل الإعلام العالمية أبرزت الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى روسيا.

وتناول موقع صوت أميركا الزيارة، حيث ركز على بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، والذي أكد أن دولة الإمارات تسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين.



اهتمام إعلامي بالزيارة

اهتم موقع الحرة الأميركي، بأنباء الزيارة وركز على بيان «الخارجية الإماراتية»، والذي تم خلاله التأكيد على استعداد دولة الإمارات التام لدفع الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، والتأكيد على موقف الدولة المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

من جانبها، ركزت وكالة «ريغنيوم» الروسية على أهمية الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لروسيا، موضحة أن زيارة سموه جاءت في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية.

وأشارت إلى تأكيد دولة الإمارات على الاستعداد للدعم الكامل للجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة في أوكرانيا من خلال الأساليب الدبلوماسية والحوار واحترام القانون الدولي.

كما أشارت صحيفة كوميرسانت الروسية، ذات الانتشار الواسع، إلى أن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الروسي سيناقشان العلاقات الثنائية بين البلدين فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.