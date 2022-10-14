إقبال كبير على معرض الاستشاريين في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهد المعرض الثاني للاستشاريين الذي نظمته بلدية منطقة الظفرة بمشاركة عدد كبير من الاستشاريين والمقاولين والمهتمين بقطاع البناء في منطقة الظفرة، إقبالاً كبيراً من الجمهور والزوار الذين حرصوا على متابعة كل ما هو جديد في قطاع البناء والتشييد، وأهم المشاريع المبتكرة التي تستعرضها الشركات المشاركة في المعرض.

وحرصت بلدية الظفرة على توفير قاعات مجهزة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الجمهور والمشاركين خاصة في ظل النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المعرض مما انعكس على زيادة أعداد المشاركين والزوار من المواطنين وأصحاب الاهتمام بمشاريع وقطاع البناء في المنطقة. ويهدف تنظيم المعرض إلى التعرّف على المكاتب الاستشارية في منطقة الظفرة، وإبراز دور بلدية منطقة الظفرة وتسليط الضوء على المشاريع الخدمية والتطويرية التي نفذتها البلدية لخدمة ورفاهية المجتمع والعمل على جذب المقاولين والاستشاريين إلى منطقة الظفرة، ودعم أصحاب المشاريع الوطنية.

واستعرضت بلدية الظفرة خلال المعرض أهم المشاريع التي يجري تنفيذها في مختلف مدن المنطقة وكذلك والمشاريع التي تم إنجازها واستعراض المشاريع الخدمية وشرح تفاصيلها للجمهور باستخدام شاشات العرض ومنها جهاز المسح الليدري الذي يتضمن استخدام تقنية الليدر في تحديث خرائط الأساس من خلال التقاط بيانات الليدر والصور اللحظية أثناء مرور النظام بالمناطق المراد تحديثها، من خلال إرسال إشارات ثلاثية الأبعاد بمعدل مليون إشارة بالثانية الواحدة موزعة بانتظام على حقل بزاوية 360 درجة، وبعد ذلك يتم العمل على معالجة البيانات وتحسين دقتها على أن يتم رسم وتحديد البيانات المطلوبة لتحديث خريطة الأساس من خلال استخدام البرامج والوسائل المكملة بالنظام.

وشهد المعرض حضور عدد كبير من مختلف الجهات والقطاعات المعنية بقطاع البناء والتشييد وتضمن تقديم مجموعة من ورش العمل المختلفة التي قدمت باقة متنوعة من أهم المجالات المعرفية للمشاركين.