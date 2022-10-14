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الإمارات

«جامعة الإمارات» تعزز دور العمل التطوعي في حياة طلبتها

خلال جلسة العمل (من المصدر)
15 أكتوبر 2022 01:03

العين (الاتحاد)

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نظّمت وحدة العمل التطوعي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، جلسة عمل تحت عنوان «تطوع طلابي أفضل» بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات من مختلف التخصصات الأكاديمية، بهدف التعريف بمفهوم العمل التطوعي ودوره في إثراء الحياة الجامعية لدى الطلبة وانخراطهم في خدمة المجتمع.
وأشارت مريم العيسائي، رئيسة وحدة العمل التطوعي في الجامعة إلى أن الفعالية تأتي في إطار تحقيق رؤية الجامعة بأهمية تعزيز روح العمل التطوعي لدى الطلبة خلال حياتهم الجامعية واستغلال طاقة الشباب في العمل التطوعيّ، ومدى ارتباط ذلك بالأهداف الاستراتيجية للجامعة، حيث تسعى الجامعة إلى تأهيل الطلبة المتطوعين لخدمة المجتمع، من خلال الانخراط في الأنشطة والفعاليات الخدمية تحقيقاً للتكافل والتضامن الاجتماعي.
وأضافت، أن الورشة تهدف أيضاً إلى شرح آليات استخدام برنامج العمل التطوعي الإلكتروني، والذي يستطيع الطالب من خلاله التسجيل في أي نشاط تطوعي يرغب به داخل أو خارج الجامعة .

جامعة الإمارات
الإمارات
العمل التطوعي
التطوع
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