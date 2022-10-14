عبدالله آل حامد: ضمان صحة وسلامة المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى: إنه في الوقت الذي يحشد العالم فيه جهوده لمواجهة الأمراض السارية التي تشكل تهديداً على الصحة العامة، نواصل في دائرة الصحة أبوظبي، في ظل دعم القيادة الرشيدة، جهودنا في ضمان صحة وسلامة المجتمع وتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها من خلال العديد من التدابير التي تشمل القوانين والقرارات المتعلقة بمكافحة الأمراض السارية، والإبلاغ عنها، ووضع السياسات للوقاية منها، وإطلاق البرامج والمبادرات الصحية، وتعزيز برامج التطعيم.

وأضاف: في إطار حرصنا على تعزيز مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها والحد منها بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتعزيز الصحة العامة، ارتأينا منذ فترة ليست بالقليلة، أهمية تبني نظام للتبليغ الإلكتروني للأمراض المعدية يسهم في توفير بيانات فورية عن الأمراض السارية ويعزز من الاستعداد والاستجابة لها والحد من انتشارها في الإمارة، ونواصل في دائرة الصحة أبوظبي اهتمامنا بالصحة العامة والصحة الوقائية كونها جزءاً رئيساً من مسؤولياتنا، إلى جانب جهودنا في توفير خدمات صحية مبتكرة بمستويات جودة عالمية وإرساء مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى المنطقة والعالم.