السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله آل حامد: ضمان صحة وسلامة المجتمع

عبدالله آل حامد
15 أكتوبر 2022 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«حكاية الحي».. قصة تأسر القلوب بـ«السينمائي الدولي»
بوتين: شكراً محمد بن زايد

قال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى: إنه في الوقت الذي يحشد العالم فيه جهوده لمواجهة الأمراض السارية التي تشكل تهديداً على الصحة العامة، نواصل في دائرة الصحة أبوظبي، في ظل دعم القيادة الرشيدة، جهودنا في ضمان صحة وسلامة المجتمع وتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها من خلال العديد من التدابير التي تشمل القوانين والقرارات المتعلقة بمكافحة الأمراض السارية، والإبلاغ عنها، ووضع السياسات للوقاية منها، وإطلاق البرامج والمبادرات الصحية، وتعزيز برامج التطعيم.
وأضاف: في إطار حرصنا على تعزيز مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها والحد منها بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتعزيز الصحة العامة، ارتأينا منذ فترة ليست بالقليلة، أهمية تبني نظام للتبليغ الإلكتروني للأمراض المعدية يسهم في توفير بيانات فورية عن الأمراض السارية ويعزز من الاستعداد والاستجابة لها والحد من انتشارها في الإمارة، ونواصل في دائرة الصحة أبوظبي اهتمامنا بالصحة العامة والصحة الوقائية كونها جزءاً رئيساً من مسؤولياتنا، إلى جانب جهودنا في توفير خدمات صحية مبتكرة بمستويات جودة عالمية وإرساء مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى المنطقة والعالم.

أبوظبي
الإمارات
عبدالله آل حامد
دائرة الصحة
دائرة الصحة في أبوظبي
مكافحة العدوى
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©