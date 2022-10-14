«أصدقاء الرضاعة الطبيعية».. 22 عاماً من الإنجازات

الشارقة (وام)

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، أن الشارقة تضع التوعية الصحية في مقدمة اهتماماتها لتحقيق الصحة المستدامة لأفراد المجتمع، انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، باعتبار الإنسان الثروة الأهم والأغلى للدول، وهو ما مكّن الشارقة من تحقيق إنجازات نوعية على صعيد التنمية الصحية لتغدو المدينة الصحية الأولى بالمنطقة.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الافتراضي الذي نظمته جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، وهي إحدى الجمعيات التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في الذكرى 22 لتأسيسها.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «أسهمت الجمعية بدور مهم في رفع الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية بين الأمهات وتقديم كافة أشكال الدعم لهن».

وأعربت الشيخة بدور القاسمي عن سعادتها بالتفاعل الكبير مع جهود الجمعية، والتي أسهمت في فوزها بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دورتها الـ15. وشهد الحفل تخريج الدفعة الـ16 من برنامج مرشدات الرضاعة الطبيعية، وتكريم الرعاة.

جيل صحي

أشارت الشيخة بدور القاسمي إلى أن جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية لعبت على مدار السنوات السابقة دوراً مهماً على مستوى الدولة والإمارة في تعزيز الوعي الصحي بواحدة من أهم القضايا الصحية المعاصرة، وهي الرضاعة الطبيعية التي تعد مسألة حيوية لصحة الطفل مدى حياته، كما أنها تخفّض تكاليف الرعاية الصحية للأسر والدول، مشيرة إلى أن الجمعية تلعب دوراً كبيراً في بناء جيل صحي.