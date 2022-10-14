السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«أصدقاء الرضاعة الطبيعية».. 22 عاماً من الإنجازات

«أصدقاء الرضاعة الطبيعية».. 22 عاماً من الإنجازات
15 أكتوبر 2022 01:03

الشارقة (وام)

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، أن الشارقة تضع التوعية الصحية في مقدمة اهتماماتها لتحقيق الصحة المستدامة لأفراد المجتمع، انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، باعتبار الإنسان الثروة الأهم والأغلى للدول، وهو ما مكّن الشارقة من تحقيق إنجازات نوعية على صعيد التنمية الصحية لتغدو المدينة الصحية الأولى بالمنطقة.
جاء ذلك خلال الحفل السنوي الافتراضي الذي نظمته جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، وهي إحدى الجمعيات التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في الذكرى 22 لتأسيسها.

أخبار ذات صلة
«حكاية الحي».. قصة تأسر القلوب بـ«السينمائي الدولي»
بوتين: شكراً محمد بن زايد

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «أسهمت الجمعية بدور مهم في رفع الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية بين الأمهات وتقديم كافة أشكال الدعم لهن».
وأعربت الشيخة بدور القاسمي عن سعادتها بالتفاعل الكبير مع جهود الجمعية، والتي أسهمت في فوزها بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دورتها الـ15. وشهد الحفل تخريج الدفعة الـ16 من برنامج مرشدات الرضاعة الطبيعية، وتكريم الرعاة.

جيل صحي
أشارت الشيخة بدور القاسمي إلى أن جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية لعبت على مدار السنوات السابقة دوراً مهماً على مستوى الدولة والإمارة في تعزيز الوعي الصحي بواحدة من أهم القضايا الصحية المعاصرة، وهي الرضاعة الطبيعية التي تعد مسألة حيوية لصحة الطفل مدى حياته، كما أنها تخفّض تكاليف الرعاية الصحية للأسر والدول، مشيرة إلى أن الجمعية تلعب دوراً كبيراً في بناء جيل صحي.

الإمارات
جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية
الشارقة
بدور القاسمي
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©