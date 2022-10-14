«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تشارك في مهرجان ومزاد ليوا للتمور

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مهرجان ومزاد ليوا للتمور «الدورة الأولى».

وقال مبارك القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إن الهيئة تحرص على دعم وتطوير صناعة التمور في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص حيث تتبنى الهيئة أفضل الممارسات الزراعية والتقنيات الحديثة والمبتكرة في مجال الزراعة وتعمل على تعزيز منظومة الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية والأمن الحيوي في جميع مزارع أبوظبي مع ضمان تحقيق متطلبات السلامة الغذائية في تمور المزارع.

وأوضح أن الهيئة تشارك في مهرجان ومزاد ليوا للتمور للتعريف بدور الهيئة من خلال البرامج والمشاريع والأنشطة والخدمات التي تقدمها للمتعاملين وكافة فئات المجتمع ونشر الوعي بأهمية قطاع الزراعة وتثقيف المجتمع بأهمية أشجار النخيل والعناية بها بالإضافة إلى تنظيم محاضرات توعوية افتراضية حول زراعة النخيل وكيفية العناية بها وتعريفهم بأفضل الممارسات المتبعة والممارسات الجيدة لعلميات ما بعد حصاد التمور والعمليات الزراعية في أشجار النخيل، الممارسات الجيدة للنخيل والتمور، الممارسات الجيدة لعلميات التنبيت والخف، بالإضافة إلى محاضرة حول آفات النخيل.

وتهدف الهيئة من هذه المشاركة إلى بناء قدرات المزارعين والتوعية بأفضل الممارسات المتبعة في إدارة خدمات النخيل، وتعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، كما تقوم الهيئة بتقديم الدعم الفني للمهرجان من خلال المشاركة في لجنة تقييم المزاينة.