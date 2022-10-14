السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تشارك في مهرجان ومزاد ليوا للتمور

«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تشارك في مهرجان ومزاد ليوا للتمور
15 أكتوبر 2022 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«حكاية الحي».. قصة تأسر القلوب بـ«السينمائي الدولي»
بوتين: شكراً محمد بن زايد

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مهرجان ومزاد ليوا للتمور «الدورة الأولى».
وقال مبارك القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إن الهيئة تحرص على دعم وتطوير صناعة التمور في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص حيث تتبنى الهيئة أفضل الممارسات الزراعية والتقنيات الحديثة والمبتكرة في مجال الزراعة وتعمل على تعزيز منظومة الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية والأمن الحيوي في جميع مزارع أبوظبي مع ضمان تحقيق متطلبات السلامة الغذائية في تمور المزارع.
وأوضح أن الهيئة تشارك في مهرجان ومزاد ليوا للتمور للتعريف بدور الهيئة من خلال البرامج والمشاريع والأنشطة والخدمات التي تقدمها للمتعاملين وكافة فئات المجتمع ونشر الوعي بأهمية قطاع الزراعة وتثقيف المجتمع بأهمية أشجار النخيل والعناية بها بالإضافة إلى تنظيم محاضرات توعوية افتراضية حول زراعة النخيل وكيفية العناية بها وتعريفهم بأفضل الممارسات المتبعة والممارسات الجيدة لعلميات ما بعد حصاد التمور والعمليات الزراعية في أشجار النخيل، الممارسات الجيدة للنخيل والتمور، الممارسات الجيدة لعلميات التنبيت والخف، بالإضافة إلى محاضرة حول آفات النخيل.
وتهدف الهيئة من هذه المشاركة إلى بناء قدرات المزارعين والتوعية بأفضل الممارسات المتبعة في إدارة خدمات النخيل، وتعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، كما تقوم الهيئة بتقديم الدعم الفني للمهرجان من خلال المشاركة في لجنة تقييم المزاينة.

أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
ليوا للتمور
مزاد ليوا للتمور
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©