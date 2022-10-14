«المنافذ البرية» تستقبل 763 ألف طن من المواد الغذائية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

استقبلت المنافذ البرية في إمارة أبوظبي، أكثر من 763 ألف و867 طناً و757 كغ مواد غذائية متنوعة خلال العام الماضي، فيما فرضت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نظاماً رقابياً متميزاً على منفذ الغويفات الحدودي والمنافذ البرية الأخرى، والمنافذ البحرية والجوية بما يضمن صحة وسلامة كافة المواد الغذائية التي تصل إلى الدولة وبما يتفق مع المعايير الدولية.

ورفضت الهيئة خلال العام الماضي، دخول 201 طن و715 كغ من المواد الغذائية الغير مطابقة للمواصفات، وبلغت كمية المواد المعادة للدول المصدرة 2342 طناً و699 كغ، وبلغت كمية المواد الغذائية التي وصلت إلى أبوظبي عبر المنافذ البحرية 511 ألفاً و686 طناً و219 كغ. وكانت المنافذ الجوية هي الأقل في استقبال المواد الغذائية حيث بلغت كمية المواد التي وصلت إلى أبوظبي 11 ألفاً و212 طناً و609 كغرامات، فيما بلغت كمية المواد الغذائية المرفوضة 10 أطنان و32 كغ.

وحددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أسباب رفض الشحنات الغذائية التي ترد عبر المنفذ الحدودي، والتي لا تتفق مع مجموعة المعايير والمواصفات المطلوبة لدخول المواد الغذائية المستمدة من المعايير العالمية، مؤكدة أن هناك عدة أسباب لرفض المنتجات الغذائية أو إتلافها منها عدم صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي، وعدم مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات والمقاييس الإماراتية، وعدم وجود مستندات الوثائق الصحية للشحنة.

وتعمل الهيئة على ضمان مطابقة الأغذية المستوردة للمواصفات واللوائح والقوانين الصادرة من الجهات المختصة، وتطبيق أفضل الممارسات الصحية في مجال سلامة الغذاء، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة، ومتابعة أحدث المستجدات عالمياً، وتطبيق نظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية والخاص بالمنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي، للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المستوردة، ومنع دخول أي مواد غذائية محظورة، أو تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، أو قد تهدد الصحة العامة.

رفض 192 طناً و488 كيلوغراماً من المواد الغذائية لعدم مطابقتها

وتكشف إحصائيات العام قبل الماضي، 2020 عن دخول 692 ألف و185 طناً و831 كيلوجراماً من مختلف أنواع المواد الغذائية، إلى أسواق الدولة عبر منفذ الغويفات الحدودي خلال العام الماضي ورفض 192 طناً و488 كيلوغراماً من المواد الغذائية لعدم مطابقتها للمعايير والمواصفات الغذائية المتبعة داخل الدولة والمتوافقة مع المعايير العالمية وبلغ عدد المواد الغذائية المعادة إلى الدولة 2275 طناً و485 كيلوغراماً من المواد الغذائية.

ووفقاً للتقرير الإحصائي لعام 2020 الصادر عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية فقد استحوذت المنافذ البرية على نحو 63% من إجمالي المواد الغذائية المقبولة وبلغت كميتها حوالي 705.6 ألف طن، فيما بلغت الكميات المقبولة عبر المنافذ البحرية حوالي 392.8 ألف طن بنسبة 35%، مقابل حوالي 2% فقط من المنتجات المقبولة والواردة عبر المنافذ الجوية بكمية بلغت حوالي 19.8 ألف طن.