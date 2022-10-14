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«حياكم في سوقنا» تعزز الوعي المروري

اهتمام بزيادة الوعي المروري لدى جميع أفراد الأسرة (من المصدر)
15 أكتوبر 2022 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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عززت شرطة أبوظبي، الوعي بالسلامة المرورية للأسرة ضمن الفعالية المجتمعية «حياكم في سوقنا» التي نظمها مركز بلدية مصفح، في حديقة مدينة محمد بن زايد G4 بالتعاون مع الشركاء.
وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات اهتمام شرطة أبوظبي بزيادة الوعي المروري لدى جميع أفراد الأسرة من خلال المشاركة في مختلف المناسبات والمبادرات بالتعاون مع الشركاء بهدف نشر الوعي بالقيادة الآمنة على الطرق والالتزام بقوانين وأنظمة المرور لافتاً إلى أهمية تعاون الجميع في الحد من مسببات وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
واشتملت الفعالية على عقد ورشة توعوية ركزت على أهمية تعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية، والتأكيد على ضرورة انتباه السائقين أثناء قيادة المركبات، وخفض السرعات بالقرب من المدارس والتعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، لتجنب وقوع الحوادث كما تم عرض أفلام توعية مرورية رقمية وتوزيع الهدايا على الجمهور والفائزين بالمسابقات التوعية.
واطلعت الأسر على دورية الأطفال المزودة بشاشة عرض ذكية وكاميرا، وتقنيات مختلفة وعليها ملصقات وعبارات توعية في صورة جذابة توفر بيئة محببة للطفل للتعرف على طبيعة العمل الشرطي بما يعزز التوعية والسلامة.

الوعي المروري
أبوظبي
شرطة أبوظبي
التوعية المرورية
مدينة محمد بن زايد
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