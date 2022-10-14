«البيئة - أبوظبي» تبدأ تنفيذ برنامج تدريبي للمنشآت الصناعية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة «البيئة - أبوظبي» مؤخراً، ورشتي عمل تدريبيتين للتعريف ببرنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء الذي أطلقته بشهر يونيو تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة ويهدف إلى الاحتفاء بالمنشآت الصناعية ذات العمليات التشغيلية الخضراء، والتي يتم من خلاله منح هذه المنشآت امتياز استخدام علامة المصانع الخضراء للتسويق لشركتها ومنتجاتها.

وحضر ورش العمل، التي عقدت عبر منصة زووم، أكثر من 135 منشأة صناعية من مختلف القطاعات بإمارة أبوظبي حيث تم خلال ورش العمل استعراض أهمية البرنامج والغرض منه وتوضيح طريقة التقديم وشرح المتطلبات والمعايير اللازم توفرها للحصول على العلامة البيئية.

ويعمل البرنامج على مساعدة المستهلك في التعرف على المنشآت الصناعية ذات العمليات التشغيلية الخضراء وفق معايير بيئية خاصة حيث تسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج التحفيزي إلى تعزيز وعي المستهلك بالقضايا والآثار البيئية للمنشآت والآثار المترتبة على اختياراتهم وبالتالي تشجيع المنشآت على تطبيق عمليات التصنيع الخضراء عن طريق التأثير على قرارات المستهلك في اختيار السلع وتقديم الدعم للمنشآت المبتكرة والمتقدمة بيئياً من خلال التطوير المستمر للمعايير وتحفيز روح المنافسة بين المنشآت.

ويساهم تطبيق هذا البرنامج في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية برفع نسبة الامتثال البيئي في المصانع وتقليل الانبعاثات الناجمة ومن ضمنها انبعاثات الغازات الدفيئة لدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وبشكل خاص أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050.

وتم خلال الورش استعراض البرنامج الإلكتروني لتقديم طلبات العلامة البيئية وتفصيلاً لخطوات التقديم، وعملية التقييم، إضافة إلى استخدامات العلامة البيئية وكيفية الحفاظ عليها. ويمكن للمنشآت الصناعية التقديم للحصول على العلامة البيئية النظام الالكتروني لتقديم الطلبات. وستقوم الهيئة بمراجعة وتقييم الطلبات وزيارة المنشآت المشاركة للتأكد من التزامها بمعايير البرنامج. ويتم منح العلامة البيئية لمدة عام واحد للمنشآت الصناعية ذات الأداء البيئي المتميز، التي تتبنى وتتبع معايير بيئية أثناء عملية التصنيع.