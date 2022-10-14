الإمارات تشارك العالم الاحتفال بـ«العصا البيضاء»

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، تشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، كافة المؤسسات المعنية على مستوى الدولة ودول العالم في الاحتفال بتلك المناسبة، وتجدد تأكيدها على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للفئات المشمولة برعايتها من أصحاب الهمم، ولاسيما ذوي التحديات البصرية. واحتفلت المؤسسة ممثلة في إدارة رعاية المكفوفين التابعة لها بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي باليوم العالمي للعصا البيضاء من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية في منتجع جميرا في شاطئ السعديات.

واشتملت هذه الأنشطة على ورشة فنية بالصلصال للأطفال المكفوفين، وحلقة نقاشية حول العصا البيضاء، ومسيرة تعريفية وتوعوية بمشاركة عدد من المكفوفين والكوادر الوظيفية بالمؤسسة، وممثلي شركائها الاستراتيجيين، والطلاب من ذوي التحديات البصرية المدمجين بمدارس التعليم العام، وممثلي المجتمع المحلي، وأولياء الأمور، إلى جانب فعالية تركيب أطول برج بالورق.

وقال عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، إن الهدف من اليوم العالمي للعصا البيضاء هو التعبير عن اهتمام جميع المؤسسات والهيئات وجميع دول العالم بالمكفوفين من حيث تقديم الخدمات لهم على كافة المستويات ومساواتهم بالأفراد العاديين في حقوقهم وواجباتهم، وتأمين احتياجاتهم الخاصة التي تسهم في زيادة قدراتهم ومنحهم الفرص لكي يندمجوا ضمن مجتمعاتهم كأفراد مساهمين في بنائها وتقدمها.

وأضاف، أن كافة الفئات المشمولة برعاية مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ولاسيما من فئة المكفوفين تحظى بأفضل سبل الرعاية والعناية تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، من منطلق المسؤولية المجتمعية، ووفقاً لاستراتيجية حكومة أبوظبي بضرورة تطوير أداء المؤسسّة والارتقاء بمستوى العمل طبقا للمعايير العالمية والدولية، ودعا كافة المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة إلى العمل لاستكمال منظومة التهيئة البيئية في كل المباني وفي الشوارع ليتسنى لفاقدي البصر التجول بحرية وفي أمان وسلامة.

وقال سعيد الفزاري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية بدائرة الثقافة والسياحة، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «نشكر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على منحنا فرصة المشاركة في هذه المبادرة احتفاءً باليوم العالمي للعصا البيضاء، بما يعكس حجم الرعاية التي يحظى بها أصحاب الهمم في الإمارات، ويؤكد أيضاً التزامنا بمسؤوليتنا الاجتماعية. وتتبنى الدائرة إطار عمل»السياحة للجميع«لتوفير كافة الإمكانات والتسهيلات التي تضمن استمتاعهم بالتجارب الترفيهية والثقافية في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك في ضوء التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة واستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم (2020-2024)».

من جانبها، أكدت ناعمة عبدالرحمن المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مديرة إدارة رعاية المكفوفين بالمؤسّسة أن اليوم العالمي للعصا البيضاء يعد من المناسبات العالمية الهامة التي تحرص مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على المشاركة فيها وبيان الخدمات المقدمة لتلك الفئة من أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن تفاعل مجتمعنا مع أبنائنا من أصحاب الهمم ومشاركتهم الإيجابية في الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تتبناها وتقوم بها المؤسسة، هو أكبر دليل على الوعي والتقدم الحضاري الذي يتمتع به مجتمع الإمارات.

«العصا البيضاء»

عبارة عن أداة يستخدمها الكفيف في التنقل والحركة باستقلالية. يقوم الكفيف بمسكها من المقبض بحيث يكون ذراعه بشكل ممتد، يكون امتداد العصا يسبق قدم الكفيف بخطوة في عكس اتجاه القدم التي تأخذ الخطوة، وتكون العصا ملامسة لسطح الأرض ولا ترتفع عنه لأكثر من 2 بوصة.

أنواع العصا البيضاء

هناك 6 أنواع من العصا البيضاء على مستوى العالم منها: العصا الرمزية وهي عصا يستخدمها المكفوفون وضعاف البصر والمسنون أيضا للدلالة على أن صاحبها لديه مشكلة ما في الإبصار دون أن تتوفر بها المعايير اللازمة للعصا البيضاء الخاصة بالحركة والتنقل.

العصا الإرشادية

العصا الإرشادية يستخدمها المكفوفون لمعرفة نوع الأرضية التي يسيرون عليها وحواف الأرصفة ودرجات السلم وكذلك لحماية الجزء الأسفل من الجسم فقط، ويكون طولها فوق خصر الجسم بقليل، وتصنع أطراف هذه العصي من النايلون أو الألمونيوم.

العصا الطويلة

هي أكثر العصا استعمالاً في التنقل والترحال بصورة مستقلة، وينبغي أن يكون طولها عند الجزء الأسفل من القفص الصدري، ومن ثم فان طولها يختلف من إنسان لآخر، ويستطيع الكفيف من خلال العصا الطويلة أن يكتشف العقبات التي قد تعترض طريقة قبل الاصطدام بها وتصنع أطراف هذه العصي من النايلون، وتأخذ هذه الأطراف عدة أشكال منها الشكل المدبب أو الكروي أو المخروطي.

عصا السير العادية

ويستخدمها المكفوفون وضعاف البصر والمبصرون دون أن يكون لها مواصفات خاصة، وعادة ما تكون من مادة خشبية صلبة تتحمل الإتكاء عليها أحياناً.

عصا هبل

وهي عصاه مقوسة تشبه مضرب التنس إلى حد كبير وتستخدم في الأرضيات غير المناسبة للعصا الطويلة مثل المناطق ذات التضاريس الوعرة والطرق الصخرية، وينبغي أن يصل طولها إلى ما فوق الجزء الأسفل من القفص الصدري.

العصا الإلكترونية

وهي عصا إلكترونية مصممة على شكل العصا البيضاء الطويلة لكنها تقدم للكفيف ترددات فوق صوتية يشعر بها تحت يده عندما تصطدم بعقبة معينة في طريقها. كما أنها تستطيع استكشاف العقبات في كل الاتجاهات على مسافة خمسة أمتار. وتصنع أطراف هذه العصا من مادة الرصاص.