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«الطفولة المبكرة» تناقش برنامج حماية الطفل

«الطفولة المبكرة» تناقش برنامج حماية الطفل
15 أكتوبر 2022 01:03

أبوظبي (الاتحاد) 

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نظمت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالتعاون مع الشركاء ومركز الطفل والتنمية البشرية التابع لجامعة جورجتاون، ورشة وجلسة تشاورية، على مدار يوم كامل، لمناقشة البرنامج التدريبي الخاص بنظام حماية الطفل في إمارة أبوظبي، وأهم المسائل ذات الصلة بهدف تقييم السياسات الحالية لحماية الطفل، واقتراح التحسينات الممكنة لتوفير خدمات شاملة وشفافة وأكثر استجابة وفاعلية في مجال حماية الطفل بما يضمن توفير الرعاية الكافية والحماية اللازمة للأطفال وأسرهم.
وشارك في الورشة عدد من المسؤولين من دائرة تنمية المجتمع، وهيئة الرعاية الأسرية، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، ودار زايد للرعاية الأسرية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودائرة الصحة، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة القضاء، وشرطة أبوظبي، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وغيرها من الجهات المعنية التي تضطلع بدور رئيسي في ضمان جودة خدمات وبرامج حماية الطفل في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.

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هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
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