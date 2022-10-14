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«خيرية الشارقة» تجري 12 ألف عملية لمرضى العيون

إجراء فحص خلال إحدى الحملات (من المصدر)
15 أكتوبر 2022 01:04

الشارقة (الاتحاد) 

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تكفلت جمعية الشارقة الخيرية بعلاج 12019 حالة مرضية من المصابين بالعمى وأمراض العيون، وذلك خلال الفترة من 2007 وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري. وأكدت الجمعية في تقريرها بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين، أنه بفضل دعم وتبرعات أصحاب القلوب الرحيمة لحملات مكافحة العمى، التي تسيرها الجمعية بشكل متواصل لعلاج مرضى العيون في المناطق والبلدان التي تغطيها مشاريع الجمعية، فقد تم التكفل بإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية ل 12019 حالة من مرضى العيون، الذين يعانون تراكم المياه البيضاء والزرقاء، والآم القرنية، والضعف العام للرؤية والرمد، إذ تقوم تلك الحملات بإجراء الفحوص الأولية، ومن ثم القيام على توفير العلاج المناسب سواء بإخضاع الحالة المريضة للعمليات أو صرف الأدوية المناسبة بمعرفة فرق الأطباء الموجودة بالحملة وهي حملات غايتها محاربة العمى وضعف الإبصار.

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جمعية الشارقة الخيرية
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اليوم العالمي للمكفوفين
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