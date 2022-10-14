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أبوظبي تستضيف مؤتمر طب الأسنان التجميلي

أبوظبي تستضيف مؤتمر طب الأسنان التجميلي
15 أكتوبر 2022 01:03

أبوظبي (وام)

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تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 27-29 أكتوبر الجاري، أعمال المؤتمر العالمي الثاني عشر لطب الأسنان التجميلي، بحضور أكثر من 2000 مشارك، و17 مختصاً في قطاع طب الأسنان التجميلي وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويجمع المؤتمر الذي يعقد في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، نخبة من أطباء الأسنان والأخصائيين والخبراء في قطاع طب الأسنان التجميلي ويناقش المقومات الأساسية للقطاع وآخر مستجداته.
جاء الإعلان عن الفعالية خلال مؤتمر صحفي أقيم في أبوظبي بحضور الدكتور عصام طاشكندي، رئيس المؤتمر ومبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والمهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة.
وقال مبارك الشامسي: نواصل استقطاب فعاليات متنوعة تزود الهيئات والدوائر العلمية بمنصات متكاملة لمشاركة أبحاثها ورؤاها مع العالم انطلاقاً من العاصمة الإماراتية..ونتطلع إلى الترحيب ب2,000 من الوفود والمتحدثين بالمؤتمر لمناقشة آخر المستجدات في مجال طب الأسنان التجميلي، حيث يمنحنا هذا الحدث العلمي المرموق فرصة تسليط الضوء على تجارب وجهتنا السياحية والترفيهية والثقافية الملهمة التي تلبي تطلعات زوارها على اختلاف اهتماماتهم«.

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مؤتمر طب الأسنان التجميلي
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