دائرة تنمية المجتمع: دمج المكفوفين يؤكد الوعي المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء يهدف للاعتراف بإنجازات وإمكانيات أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية وقدرتهم على المشاركة الفعّالة في مختلف نواحي الحياة. وأوضحت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء يعبر عن حقّ أصحاب الهمم المكفوفين في العيش الكريم والمستقلّ ويعكس الاهتمام الوطني ويدل على الوعي المتنامي بأهمية دمج وتمكين أصحاب الهمم المكفوفين في المجتمع وتأكيد حقهم في المشاركة ببناء المجتمع، كما يعبر هذا اليوم إلى عن أهمية ضمان توفير الأنظمة والأدوات والخدمات والترتيبات التي تعزز من قدراتهم، فضلاً عن إتاحة الفرص أمامهم كي يعيشوا ضمن مجتمعاتهم كأفراد فاعلين يساهمون في بنائها وتقدمها.