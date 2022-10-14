شرطة دبي تكرم الجهات المسـاهمة بـ«الروح الإيجابية»

دبي (الاتحاد)

أشاد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، رئيس مبادرة الروح الإيجابية، بجهود المساهمين والمتعاونين في إنجاح فعاليات مبادرة الروح الإيجابية، والمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة. وأكد أن شرطة دبي عملت منذ وقت مبكر على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وأوجدت منظومة متكاملة للمبادرات المجتمعية، من أبرزها مبادرة الروح الإيجابية التي تنفذها شرطة دبي، للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وتعزيز الوعي، إلى جانب ترسيخ عدة قيم منها التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال الكراهية، ونشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فاعلة لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم. وكرم العميد المنصوري، السيد علي الزعابي من شركة اكسلنس لتعليم قيادة السيارات، وإبراهيم الحساوي، مدير التحرير للشؤون الفنية بصحيفة البيان، وفيصل الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس لجنة اللياقة البدنية ورئيس لجنة الحكام.