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الإمارات

نجاح اختبارات الاهتزاز في مشروع «راشد روفر»

تم تصميم المستكشف راشد وتطويره بأيادٍ إماراتية
15 أكتوبر 2022 01:04

أبوظبي (وام)

أعلنت «إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة استكمالها بنجاح لاختبارات الاهتزاز ضمن مشروع «راشد روفر»، التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء، داخل مختبرات مركز التميز للبصريات الكهربائية التابع للمجموعة.
وأكدت الاختبارات، التي أجراها فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، أن الأنظمة الهيكلية والإلكترونية لنموذج تأهيل مركبة راشد يمكنها تحمل الاهتزازات الشديدة خلال رحلتها نحو القمر، بما يشمل اختبار وتجربة الإطلاق من الأرض والهبوط على سطح القمر.
وانطلق المركز عام 2019، ويشكل مختبراً لإصلاح المنتجات وتجربتها وصيانتها الشاملة في مجال أجهزة الليزر والمراقبة. كما يوفر للموردين المحليين صيانة المعدات المتخصصة في الموقع بدلاً من إعادتها إلى الشركة المصنعة أو دولة المنشأ.
وبهدف تحسين المهل والكفاءة للعملاء، يتيح المركز الجديد للمستخدمين النهائيين فرصة العمل بشكل مباشر مع مهندسي «إيدج» وعقد شراكات مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، مما يعزز نقل المعرفة والتكنولوجيا.

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وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «نلتزم بعلاقاتنا التعاونية، خصوصاً مع الشركات الوطنية، ضمن سياق استعداداتنا لإطلاق راشد روفر. وارتأينا عقد شراكة مع «إيدج» نظراً لثقتنا في قدراتها المتعمقة، وكذلك إيماننا بأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر مختلف المشاريع والمبادرات التي نطلقها في المركز».
وأشار عمر الزعابي، نائب الرئيس الأول لقطاع التجارة ودعم المهام لدى «إيدج»: «تشرفنا بتعاوننا وشراكتنا مع مركز محمد بن راشد للفضاء، وبمساهمتنا في تطوير مشروع وطني يمكّن دولتنا من الانضمام إلى الدول القليلة التي وصلت إلى القمر. 

حلول جاهزة
قال عمر الزعابي، نائب الرئيس الأول لقطاع التجارة ودعم المهام لدى «إيدج»: «بناءً على قدرات (إيدج) المستقلة وتميزها الهندسي وتكاملها التكنولوجي، يتيح المركز للمتعاونين معنا الاستفادة الكاملة من حلولنا الجاهزة للإصلاح والاختبار والصيانة، وتخطي أي عقبة لوجستية، ونعتقد بضرورة ذلك لدعم فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، إذ نواجه أصعب التحديات الهندسية والتكنولوجية، ونشهد تأدية حلولنا الشاملة لدور رئيسي».
ويمثل المشروع أول مهمة عربية لاستكشاف القمر، مما يرتقي بمكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للصناعات المستقبلية، ويخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل المقبل من المواهب ذات المؤهلات العالية.وكان مركز محمد بن راشد للفضاء قد أعلن مؤخراً عن إتمام فريق عمل «المستكشف راشد» للمرحلة النهائية من الاختبارات الخطوة الأخيرة التي تفصل المستكشف عن موعد الإطلاق لإنجاز مشروع الإمارات لاستكشاف القمر.
يشار إلى أن المستكشف راشد الذي تم تصميمه وتطويره بأيادٍ إماراتية بالكامل في مختبرات مركز محمد بن راشد للفضاء يُعد من بين الأكثر تقدمًا من ناحية التكنولوجيا والتصميم بالعالم والمتوقع إطلاقه على متن مركبة الإطلاق بالفترة ما بين 9 إلى 15 نوفمبر المقبل.
جدير بالذكر أن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر يعد واحداً من المهام التي يمولها صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية للمهمة والتي تشمل: دراسة بلازما القمر والإجابة على تساؤلات تتعلق بغبار القمر وسطح القمر والتنقل على سطح القمر وكيفية تفاعل المواد المختلفة مع حبيبات تربة القمر.

الإمارات
إيدج
مجموعة إيدج
مركز محمد بن راشد للفضاء
مشروع الإمارات لاستكشاف القمر
المستكشف راشد
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