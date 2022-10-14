استعدادات لاستقبال زوار «ديكوبيلد- 2022»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أنها أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزيات لاستقبال زوار معرض «ديكوبيلد 2022»، بدورته الجديدة الحافلة بالفرص والخدمات المتنوعة والعروض الحصرية، والذي سيشهد مشاركة أكثر من 90 شركة وعلامة تجارية، من مختلف إمارات الدولة في النسخة السادسة من معرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2022»، التي ستقام فعالياتها خلال الفترة من 20-23 أكتوبر الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي. حيث سيشارك بالمعرض أكثر من 17 فئة عرض، منها شركات التصميم الداخلي والديكور، والاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، والأثاث والمفروشات، إلى جانب البنوك وشركات خدمات التمويل، فضلاً عن مشاركة المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالإسكان.

وتولي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان كل عام اهتمامها بتنويع وتطوير الموضوعات التي تطرحها وتناقشها الفعاليات المصاحبة للمعرض من خلال الدورات التوعوية والإرشاد السكني بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين ومجموعة من الاستشاريين والمتخصصين والخبراء، حول جملة قضايا مرتبطة بقطاع البناء والسكن الآمن والعصري، بما يعد إضافة نوعية للمعرض سنوياً.

كما يحرص معرض «ديكوبيلد 2022» على توفير التفاصيل الإسكانية الدقيقة للزوار سواء للمشروعات السكنية الخاصة أو تلك الموجهة للاستخدامات الاستثمارية والتأجير وذلك بدءاً من أحدث التصميمات الهندسية وانتهاء بأرقى الديكورات الداخلية، بهدف مواكبة الجهود التي تبذلها الدولة في مختلف مجالات التنمية لإسعاد أبنائها والمقيمين فيها، وتوفير متطلبات الحياة العصرية وتحقيق الرفاهية والعيش الرغيد لهم.

ويحظى «ديكوبيلد 2022» برعاية العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية وهي وزارة الطاقة والبنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلدية دبي، وبرنامج إسكان الشارقة، وجمعية المهندسين بالإمارات، ورعاية إعلامية من مؤسسة دبي للإعلام وشركة أبوظبي للإعلام، وبدعم من غرف دبي، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للمعرض وهم (بلانكو للتصميم الداخلي، وبولد لتصنيع الأثاث الفاخر).