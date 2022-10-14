طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:38 والمد الثاني عند الساعة 05:36 والجزر الأول عند الساعة 09:05 والجزر الثاني عند الساعة 22:49. يكون الموج في بحر عمان خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:32 المد الثاني عند الساعة 01:50 والجزر الأول عند الساعة 18:33 والجزر الثاني عند الساعة 07:32.