الإمارات تدين بشدة تفجير حافلة وسط مالي

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الذي وقع وسط جمهورية مالي، واستهدف حافلة ركاب، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة مالي وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان انفجار عبوة ناسفة، أمس الأول، أدى إلى مقتل 11 شخصاً على الأقلّ وإصابة 53 آخرين بجروح لدى مرور حافلة ركاب مدنية في وسط مالي، التي كثيراً ما تشهد أعمال عنف إرهابية، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

وانفجرت العبوة الناسفة لدى مرور الحافلة على الطريق بين باندياغارا وغونداكا في منطقة موبتي، بحسب مصدر أمني.

وكانت مصادر أمنية أفادت في حصيلة أولية بسقوط حوالى عشرة قتلى وعدد من الجرحى في التفجير.

وأكّدت الحصيلة الجديدة بلدية باندياغارا. وقال موسى حسيني من جمعية باندياغارا المحليّة للشباب: «نقلنا لتوّنا تسع جثث إلى المستشفى، ولم ينته الأمر بعد».

وأدى تمرد إرهابي مستمر منذ عقد وبدأ في شمال مالي قبل أن يمتد لاحقاً إلى جميع أنحاء البلاد، وصولاً إلى بوركينا فاسو والنيجر، إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص في البلدان الثلاثة، وفقاً لتقديرات رسمية.

اتفق القادة العسكريون في مالي وبوركينا فاسو خلال اجتماع في باماكو، الشهر الماضي، على تعزيز الشراكة العسكرية بينهما، حسبما أعلنت رئاسة بوركينا فاسو.

وبات أكثر من 40 في من المئة من الأراضي المالية خارج سيطرة الدولة، ولا سيما في المناطق الحدودية مع مالي والنيجر.

وانسحبت مالي في وقت سابق من العام من قوة عسكرية تضم خمساً من دول الساحل هي بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد، إضافة إلى مالي.

وتعتبر الألغام والعبوات الناسفة من بين الأسلحة المفضّلة للإرهابيين. وتنفجر هذه القنابل عندما تمرّ فوقها عجلة أو يتمّ تفجيرها عن بُعد.

وكانت فرنسا أعلنت مؤخراً، سحب آخر جنودها من مالي، لتنهي بذلك مهمة جيشها في البلد الإفريقي بعد وجود دام تسعة أعوام في إطار قوة «برخان» العسكرية.

لكن وزير الجيوش الفرنسية، سيباستيان ليكورنو، تعهد بأن فرنسا لن تتراجع عن هدف الرئيس إيمانويل ماكرون المعلن المتمثل في «محاربة كل إرهابي في مالي».