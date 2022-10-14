السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة السرقة بالإكراه

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة السرقة بالإكراه
14 أكتوبر 2022 14:17

 أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة السرقة بالإكراه.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 438 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواءً كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.

أخبار ذات صلة
«حكاية الحي».. قصة تأسر القلوب بـ«السينمائي الدولي»
بوتين: شكراً محمد بن زايد

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

المصدر: وام
النيابة العامة
الإمارات
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©