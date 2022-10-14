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"الهلال الأحمر" يستعرض تطبيقاته الذكية ومنصاته الرقمية خلال جيتكس

"الهلال الأحمر" يستعرض تطبيقاته الذكية ومنصاته الرقمية خلال جيتكس
14 أكتوبر 2022 14:11

 استعرضت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عبر جناحها في معرض جيتكس الذي يختتم فعالياته اليوم في دبي، تطبيقاتها وأنظمتها الذكية ومنصاتها الرقمية في مجال الخدمات الإنسانية.

وأعلنت الهيئة عن إطلاق عدد من الخدمات الجديدة لتعزيز البرامج وتجويد الأداء ومواكبة المتغيرات نحو التحول التقني تمشيا مع الاستراتيجية العامة لدولة الإمارات بهدف توفير جميع الخدمات للمتعاملين مع الهلال الأحمر بسهولة ويسر.

وقطعت الهيئة شوطا كبيرا في تقنية المعلومات و التحول إلى الخدمات و الحلول الإلكترونية المتكاملة، ونسبة للعدد الكبير من المتعاملين مع الهلال الأحمر قامت الهيئة بتطوير العديد من الأنظمة الإلكترونية و الخدمات التقنية التي تساعد في إنجاز كافة المعاملات الخاصة بالأعمال الإنسانية بسهولة، واستحدثت عددا من الأنظمة التي تخدم المحسنين و المانحين للهيئة، حيث يمكنهم التبرع لدعم برامج الهيئة عن طريق الموقع الإلكتروني عبر بطاقة الائتمان ، ومن خلال الرسائل النصية ( sms ) أو عبر أجهزة التبرع الذكي (Smart Donation) المنتشرة في عدد من المواقع بالدولة ، وأجهزة التبرع السريع (Tap & Go) وجهز المندوب الذكي (Smart Mandoob) وجهاز الكيوسك الذكي (Smart Kiosk).. إضافة إلى التبرع من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وخدمة واتساب التفاعلية، وتطبيق نعمة للتبرع بالمواد العينية، والتبرع عبر الخط الساخن (800733) والحصالة الذكية (Smart Box).

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وفيما يخص الأنظمة و الخدمات التقنية الخاصة بكفالة الأيتام و الأسر وطلاب العلم وأصحاب الهمم ، يمكن إجراء عملية الكفالة عبر الوسائط المذكورة سابقا، كما استحدثت الهيئة بوابة إلكترونية للمحسنين يمكنهم عبرها متابعة بيانات الأيتام المكفولين لديهم وحركة التقارير الدورية ، إلى جانب الاطلاع على الرسائل التي تصلهم من الأيتام مباشرة ، ومتابعة حركة مبالغ الكفالة والمدفوعات، إضافة إلى حركة التبرعات العامة التي يقدمها المحسن ، وبيانات و تفاصيل المشاريع الخيرية في مختلف الدول وسير عمليات تنفيذها و مراحلها .

وفيما يخص الأنظمة والخدمات التي تختص بمتلقي المساعدات في مختلف المجالات فإنها تتم عبر بوابة المساعدات المحلية من خلال الموقع الإلكتروني والهواتف الذكية لتسهيل عملية فتح الملفات الإنسانية للمراجعين عبر الدخول للموقع من خلال كلمة مرور محددة يتم تزويدهم بها للاطلاع على التفاصيل الخاصة بطلبات المساعدة دون الحاجة لتحمل عناء الذهاب إلى مقر الهيئة أو فروعها و سؤال الموظف المختص، ومن ثم توفير الوقت و النفقات و اختصار الإجراءات، هذا إلى جانب تخصيص بوابة إلكترونية لاستقطاب المتطوعين و التقدم للتطوع عبرها .

المصدر: وام
جيتكس
الهلال الأحمر الإماراتي
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