المجمّع الثقافي في أبوظبي يستضيف ثلاثة معارض جديدة في موسم الخريف
أرشيفية
14 أكتوبر 2022 14:09
نظم المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ثلاثة معارض جديدة في إطار برنامجه لموسم الخريف.
وتهدف المعارض - التي فتحت أبوابها أمام الجمهور بدءا من 13 أكتوبر وتستمر حتى 2 فبراير 2023 - إلى تعريف زوارها ومحبي الفن بمجموعة متنوعة من الأعمال الفنية لعدد من أبرز الفنانات الرائدات عالمياً من المنطقة، فضلاً عن الأعمال الحديثة لفنانين محليين.
ويحتفي المعرض الرائد الذي يقام تحت عنوان "فخر النساء والمؤسسات: نحو السماء"، بمجموعة مختارة من الأعمال التجريدية لعدد من أبرز الفنانات الرائدات في المشهد الفني الحديث والمعاصر في الأردن، من ضمنهم الفنانة المشهورة عالمياً فخر النساء زيد، وجدان، هند ناصر وأوفيميا رزق.
ويركز المعرض على الدور الديناميكي لهؤلاء الفنانات الرائدات ضمن السياق الأردني الحالي ليستكشف فصلاً في التاريخ قلّما تناوله حتى الآن، ويُسلّط الضوء على الدور الفاعل الذي لعبته هؤلاء النساء في إنشاء إرثٍ تقدمي ورائد من الممارسات الفنية والفكرية، وكذلك في تأسيس الأطر التربوية التي شكّلت بدورها المشهد الفني كما نعرفه في الأردن والمنطقة في يومنا هذا.
ويقدم المعرض أعمال كل فنانة بشكل فردي في قسمٍ مخصص لها، ويتميز بوجود غرفة أرشيفية تلقي الضوء على التاريخ الثري لهؤلاء الفنانات الملهمات.
وتقوم مديرة المجمّع الثقافي ريم فضة بدور القيّمة الفنية للمعرض بالإضافة إلى القيّمتين المساعدتين، نور المحيربي وزهور الصايغ.
ومن خلال ثاني معارض المجمّع الثلاثة، يُعيد المعرض الفني الجماعي "الحياة سيرك" إلى أذهان أفراد المجتمع المحلي تجربة أول معرض فني رقمي أقيم في دولة الإمارات، والذي استضافه المجمّع لأول مرة عام 1996 من خلال أعمال الفنان الإماراتي جلال لقمان، الذي يقدم من خلال هذا المعرض الجديد إلى جانب 22 فناناً رقمياً مقيماً في دولة الإمارات، أعمالاً تكليفية مخصصة.
ويبحث المعرض في كيفية تطور الفن الرقمي على مر السنين من خلال موضوع يستكشف مفارقة حياتنا الحالية.
وسيكون هذا المعرض الفني أيضاً الأول من نوعه الذي يقام لعرض رموز "NFT" (الرموز غير القابلة للاستبدال) في المجمّع الثقافي، ويهدف إلى تشجيع الفنانين الرقميين المقيمين في دولة الإمارات على استكشاف تقنية البلوك تشين. وتتميز الأعمال الفنية المبتكرة على هيئة رموز "NFT" بعدم قابليتها للتحويل والتبديل.
وسيتمكن الزوار من شراء الأعمال الفنية عبر الإنترنت. ويضم المعرض أعمال الفنانين رفيعة الخييلي، وحمدان الشامسي، وزينب محمد، ورفيعة حسين، وراشد الملا، وسروة عبد الرحمن، وعائشة الهاشمي، وسقاف الهاشمي، وليز راموس، وريم المزروعي وغيرهم. وتقوم سمية السويدي بدور القيّمة الفنية للمعرض بالإضافة إلى القيّمة المساعدة عائشة العسيري.
أمّا المعرض الثالث والأخير للموسم، فسيكون "تهويدات: رحلة موسيقية"، وهو معرض للأطفال للقيّمة الفنية ريم الهاشمي. ويقدم مجموعة من أغاني النوم التقليدية من حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. كما أنه يأخذ الأهالي ومقدمو الرعاية في رحلة حنين إلى التهويدات والأغاني التي نشأوا عليها وهم يستمعون إليها خلال طفولتهم.
ويسلّط هذا المعرض الضوء على كل أغنية وتاريخها وسياقها واستخدامها من خلال أشكال وسائط مختلفة، مثل الرسوم المتحركة الجديدة كلياً، والألعاب التفاعلية، ومناطق الاستكشاف.
وقالت ريم فضة، مديرة المجمع الثقافي أبوظبي: "نحن متحمسون مجدداً لاستضافة موسم جديد من المعارض الفنية في المجمّع الثقافي. وفخورون وسعداء لأن معرضنا الجديد ’فخر النساء والمؤسسات: نحو السماء‘ يتيح لأبوظبي التعرف على الأعمال الرائعة لمجموعة من أبرز الفنانات الرائدات المعاصرات اللاتي عشن وعملن في الأردن، مثل الفنانة فخر النساء زيد التي كانت معلمة ومؤثرة في الحركة الفنية الحديثة والمعاصرة وتتلمذ على يديها نخبة من الفنانات. ولا يقتصر التركيز في معرض ’الحياة سيرك‘ على العمل الرقمي كشكل من أشكال الفن فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على الفنانين الطموحين الجدد من دولة الإمارات. وهذا بالفعل هو جوهر ما نقوم به في المجمّع الثقافي، حيث نسعى إلى تعريف الجماهير بالأعمال الفنية التي نالت استحسان النقاد من داخل وخارج المنطقة، بالإضافة إلى دعم الفنانين المحليين الذين يتحسسون طريقهم في عالم الفنون".
وسيستضيف المجمّع الثقافي أيضاً برنامجاً عاماً من الحوارات وعروض الأفلام والفعاليات المتعلقة بالمعارض الثلاثة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.