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رئيس الدولة ونائبه يهنئان الدكتور عبداللطيف رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق
رئيس الدولة ونائبه يهنئان الدكتور عبداللطيف رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق
14 أكتوبر 2022 13:17
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف رشيد، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف رشيد.
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