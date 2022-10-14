إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
14 أكتوبر 2022 12:51
أعلنت سفارة الإمارات في طوكيو أنه ابتداءً من الأول من نوفمبر 2022، سيتمكن مواطنو الدولة - حملة جوازات السفر العادية - من الدخول لليابان بدون تأشيرة مسبقة، على أن لا تتجاوز مدة كل زيارة 30 يوماً. وفق ما ورد في الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) على تويتر.
وأوضحت سفارة الإمارات في طوكيو أنه يجب أن يتم الالتزام بمتطلبات الدخول لليابان والتي تشمل الحصول على نتيجة فحص PCR سلبية قبل المغادرة بـ72 ساعة أو شهادة تطعيم بـ3 لقاحات معتمدة لدى اليابان.