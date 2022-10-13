ولي عهد الشارقة يفتتح أعمال دور الانعقاد العادي للمجلس الاستشاري

الشارقة (وام)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.

وألقى سمو ولي عهد الشارقة بمناسبة انعقاد المجلس كلمة، قال فيها: «يسعدنا أن نلتقيكم اليوم بمناسبة افتتاح أعمال مجلسكم في دور انعقاده الأخير من هذا الفصل التشريعي، والذي شهد الكثير من الأحداث والظروف والإجراءات الاستثنائية، ولكن بتوفيقٍ من الله عزّ وجل، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة، وجهود المُخلصين، استطعنا أن نتجاوز كل الظروف والسير قُدماً نحو ما نصبو إليه من خيرٍ وتقدمٍ وعزةٍ لهذا الوطن، وأبنائه والمقيمين على أرضه الطيبة».

وأكد سموه، دور المجلس الاستشاري المهم ضمن منظومة العمل الحكومي للإمارة والتعاون بين مختلف الجهات، برعاية كريمة واهتمام كبير من صاحب السمو حاكم الشارقة به منذ إعلان انطلاق أعماله، قائلاً: «لقد أُنشئ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على قواعدٍ متينة وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليكون عوناً وسنداً له، وركناً أساسياً في تنظيم الجهاز الحكومي لإمارة الشارقة، ولكي يتحقق هذا فلابد من وضع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة نُصب أعيينا والعمل كما يوصينا دائماً للسعي في سبيل تحقيق المصلحة العامة، لذلك فنحن نؤكد على ما أوصيناكم به أنتم وجميع الجهات الحكومية في الإمارة على العمل بأقصى درجات التعاون والتكامل لتحقيق المصلحة العامة».

ثم أذن سمو ولي عهد الشارقة بانعقاد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في دورته الرابعة من الفصل التشريعي العاشر، قائلاً: «بسم الله وعلى بركة الله، وبالنيابة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نُعلن افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري». إلى ذلك، أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن افتتاح الدور الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يُساهم في تعزيز مشاركة المواطن الإماراتي في عملية صنع القرار والارتقاء بالمجتمع نحو التقدم والازدهار برؤية واعية.وأشاد معاليه باهتمام ومتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للعمل البرلماني في الدولة، وأيضاً لجلسات المجلس الاستشاري في الشارقة، لدوره الفاعل في التواصل مع المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات في إمارة الشارقة.