عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان

عجمان (وام)

اعتمد مجلس أمناء جامعة عجمان برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس الأمناء، رئيس اللجنة التنفيذية، الموازنة التقديرية للجامعة للعام الدراسي 2022/ 2023. ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في مستهل الاجتماع، الذي عقد في مقر جامعة عجمان، أمس، بأعضاء المجلس، واستعرض سموه إنجازات الجامعة ومكانتها المرموقة على خريطة التعليم العالي المحلية والإقليمية والعالمية، كما أشاد سموه بدور الجامعة في دعم مسيرة دولة الإمارات في عدد من المجالات التي تهدف إلى بناء الوطن، وتوجه سموه بالشكر إلى أعضاء مجلس الأمناء على جهودهم الطيبة خلال الفترة الماضية في تعزيز المسيرة العلمية والعملية لجامعة عجمان.

كما شكر سموه إدارة ومنتسبي وطلبة وخريجي جامعة عجمان على جهودهم الحثيثة للارتقاء بمستوى الأداء في الجامعة.

وقال سموه - خلال اجتماع المجلس - إن السنوات الأخيرة للجامعة شهدت إنجازات ملحوظة تمثّلت في حصول كلية إدارة الأعمال على الاعتماد الأكاديمي AACSB، لتصبح بذلك واحدة من أقل من 6% من كليات إدارة الأعمال في العالم تنال هذا الاعتماد، مشيراً سموه إلى أن جامعة عجمان ضمن 10 جامعات فقط في دولة الإمارات، وضمن 5 جامعات تطرح برنامج دكتوراه، تحصل على هذا الامتياز.

وأضاف سموه أن الجامعة حصلت على موافقة هيئة الاعتماد الأكاديمي لزيادة عدد الطلبة الجدد الملتحقين بكلّية الطب بنسبة 33% نظراً لاستيفاء الجامعة لمعايير الاعتماد الأكاديمي كافة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الجامعة حققت زيادة بنسبة 11% في عدد الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2022 - 2023.

وعززت الجامعة مرافقها التعليمية والبحثية لدعم عمليات البحث العلمي من خلال إطلاق مركز أبحاث للذكاء الاصطناعي وإضافة خمسة مختبرات تعليمية جديدة وخمسة فصول دراسية مشتركة، إلى جانب العمل على إطلاق برنامج التمريض، بالإضافة إلى طرح دورات جديدة في مركز التعليم المستمر سعياً لتلبية احتياجات سوق العمل.

وعبّر الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن سعادته بالمبادرات المجتمعية التي تقوم بها الجامعة، ومن بينها عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان التي قدمت خدماتها إلى 2537 مريضاً منذ إطلاقها، بدوره، استعرض الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، أهداف الخطة الاستراتيجية التي تنوي الجامعة تحقيقها على مدار السنوات الخمس القادمة.