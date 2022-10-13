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اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها الثامن

أنور قرقاش خلال الاجتماع ( وام)
14 أكتوبر 2022 01:56

أبوظبي (وام)

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عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مقر ديوان الرئاسة اجتماعها الثامن برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة، ومشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، حيث استعرض الاجتماع مستجدات سير إعداد التقرير الوطني الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ومتابعة سير تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة في إطار اعتمادها لتقريرها الوطني الثالث في مجلس حقوق الإنسان خلال يونيو 2018.
واطلع معالي الدكتور قرقاش خلال الاجتماع على عمل فرق العمل التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمتابعة إعداد التقرير الوطني، وأكد أهمية الدور التشاوري للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المنشأة وفقاً لمبادئ باريس، ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في الدولة في إعداد التقرير الوطني، ومساهماتها في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في كافة مراحلها. كما اطلع معاليه على ورش العمل التخصصية المقرر تنظيمها في إطار التحضير للتقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان.

الإمارات
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
أنور قرقاش
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