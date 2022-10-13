سفيرة الإمارات تبحث مع وزير الصحة المصري تعزيز التعاون

القاهرة (وام)

استقبلت مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، معالي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، وبحثت معه عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وناقش اللقاء عدداً من القضايا في قطاع الصحة، وسبل تطوير التعاون في ظل العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، حيث أكدت الكعبي حرص دولة الإمارات على توطيد العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية وتفعيلها في شتى المجالات ومنها قطاع الصحة عبر تبادل الخبرات للارتقاء بالنظم الصحية. من جانبه، أكد معالي الدكتور عبدالغفار أن مصر حريصة على توطيد العلاقات مع دولة الإمارات على كل الأصعدة.