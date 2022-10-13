«وام» تستضيف ملتقى سفراء الكونغرس العالمي للإعلام

أبوظبي (وام)

نظمت اللجنة العليا للكونغرس العالمي للإعلام «ملتقى سفراء الكونغرس»، بحضور مؤثري منصات التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى وذلك في مقر وكالة أنباء الإمارات «وام» بالعاصمة أبوظبي.

جاء تنظيم ملتقى سفراء الكونغرس العالمي للإعلام لمناقشة دور منصات الإعلام الرقمي والاجتماعي وإشراكها في التعريف بالحدث الدولي الذي ينطلق من أبوظبي إلى العالم بما يتماشى مع مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في مختلف المجالات، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة أبوظبي فعاليات النسخة الأولى من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام الذي ينعقد برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في الفترة من 15 حتى 17 نوفمبر المقبل والذي تنظمه «مجموعة أدنيك» بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام» لاستكشاف وصياغة مستقبل قطاع الإعلام وآفاقه المستقبلية.

حضر الملتقى، محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، وخليفة القبيسي، المدير التنفيذي التجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض التابع لـ مجموعة «أدنيك»، وعدد من الإعلاميين.

في بداية الملتقى، رحب محمد جلال الريسي بجميع الحضور، مؤكداً أن توجيهات ودعم القيادة الرشيدة تشكل خريطة طريق لمواصلة تحقيق الإنجازات والتميز في مختلف المجالات، لا سيما الإعلام الذي يلعب دوراً استراتيجياً في نقل رسالة الإمارات الحضارية والتنموية والإنسانية إلى العالم.

واستعرض أمام الحضور الفعاليات الرئيسة التي يستضيفها الحدث الدولي والمتمثلة في المعرض الذي يضم 150 عارضاً من 25 دولة والمؤتمر الذي يستضيف 170 متحدثاً من 18 دولة وورش العمل التي يصل عددها إلى 27 ورشة عمل متخصصة. وقال إن المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط من خلال جلسات تتعلق بصناعة الإعلام والتواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والابتكار، كما يغطي المؤتمر جلسات متخصصة تتناول مواضيع الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت ومؤثري التواصل الاجتماعي على النطاق العالمي، إضافة إلى المعرض المتخصص للشركات الإعلامية والتقنيات والمنصات الاجتماعية والحلول الرقمية والبرامج الذكية، بمشاركة كبريات الشركات العالمية.

منصة دولية

قال خليفة القبيسي: «إن معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام يشكل منصة دولية تستقطب قادة قطاع الإعلام والخبراء والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى لرسم مستقبل قطاع الإعلام واستشراف التوجهات العالمية في هذا المجال الاستراتيجي».