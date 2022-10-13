أبوظبي تستضيف المؤتمر العالمي للجمعية الدولية لعلم السموم

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تستضيف العاصمة أبوظبي، المؤتمر العالمي الحادي والعشرين للجمعية الدولية لعلم السموم، في الفترة من 16 وحتى 21 من شهر أكتوبر الجاري، والذي تنظمه شركة أمصال، أول شركة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وبدعم وتعاون من وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة أبوظبي، وهيئة السياحة والثقافة أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

ويهدف المؤتمر الذي يعقد في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، إلى التعرف على علم السموم، وتشجيع البحث والنهوض بالمعرفة في جميع مجالات علم السموم، وتسهيل تبادل الأفكار والمعلومات حول علم السموم بين المهتمين في هذا المجال، وتطوير وتعزيز معايير البحث في علم السموم، لا سيما المعايير الأخلاقية لأبحاث الحيوانات، وتشجيع تطوير البحث من خلال تشجيع البحث والباحثين في علم السموم، بما في ذلك الباحثون الجدد والشباب، وتشجيع تنمية الاهتمام الإكلينيكي والخبرة والمؤهلات في علم السموم الإكلينيكي، والتعرف على التميز في علم السموم.

ويعقد المؤتمر حضورياً وافتراضياً، حيث يشارك فيه قرابة 120 مختصاً حضورياً، و2000 مختص افتراضياً، من 35 دولة من مختلف دول العالم، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، والدول الأوروبية، ودولة الإمارات، من الباحثين وأساتذة الجامعات العالمية، والمدراء التنفيذيين، والمهتمين بعلم السموم، سواء التجريبية أو السريرية، بما في ذلك المهتمون بالتصنيف وبيولوجيا الكائنات الحية المنتجة للسموم، والكيمياء الحيوية، وعلماء الصيدلة الذين يعملون مع السموم، والباحثون في علم السموم الساعون لتطوير علاجات جديدة للأمراض البشرية، وعلماء الزراعة الذين يبحثون عن مكافحة الآفات الجديدة، والعلماء الذين يبحثون لإنتاج مضادات السموم، والأطباء المشاركون في التشخيص.

وأكد الدكتور جوليان وايت رئيس الجمعية الدولية للسموم أن الإمارات من الدول الرائدة في تنظيم المؤتمرات العالمية المتخصصة، والأحداث والفعاليات العلمية الكبرى، إذ يعد المؤتمر العالمي الحادي والعشرون للجمعية الدولية لعلم السموم، من المؤتمرات الفريدة من نوعها، والأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط. وقال: «إن المشاركين في المؤتمر سيناقشون العديد من المواضيع المهمة، ومن أبرزها سموم الحيوانات، والسموم الفطرية، والسموم النباتية، والسموم المركبة، وغيرها».

وتحفل جلسات المؤتمر على مدى ستة أيام بمناقشة العديد من الأبحاث التي تتناول علم السموم السريرية، لدغات الأفاعي، مضادات السموم، وغيرها.