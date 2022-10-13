خليفة بن محمد يؤكد أهمية توفير أنظمة الأخطار المتعددة

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، أهمية توفير أنظمة الأخطار المتعددة، وتطوير معارفها العلمية والتقنية، وإتاحة القدرة على اتخاذ الإجراءات المبكرة، وذلك لتقليل الأضرار التي تلحق بالمجتمعات وسبل عيشها، ويسهم في وقاية أفرادها من التدهورات الصحية والاقتصادية.

واعتبر الاحتفاء باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، والذي يصادف 13 أكتوبر من كل عام، مناسبة مهمة لتوعية الحكومات والمنظمات وتذكيرها بكيفية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة خطر التعرّض للكوارث، موضحاً أن احتفالية هذا العام تركز على أهمية زيادة أنظمة الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة من مخاطر الكوارث، وإمكانية استفادة الناس بها بحلول عام 2030.

وأعرب عن بالغ قلقه، إزاء الكوارث الطبيعية وتفاقم أثرها في السنوات الأخيرة، مما تسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات، والآثار الناجمة عنها اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، خاصةً في البلدان النامية، مشدداً على ضرورة تكاتف الدول في بذل الجهود المستمرة للتصدّي للكوارث، والتأهّب لها، بما في ذلك الحد من قلة المنعة، باعتباره عنصراً مهماً يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية تطوير الأنظمة التكنولوجية الملائمة، والفعّالة من حيث التكلفة وسهولة الاستخدام، للوصول إلى حلول مثالية للحد من مخاطر الكوارث، لاسيما الكوارث الطبيعية، وأزمات المناخ والغذاء، والكوارث ذات الصلة والناجمة عن صنع الإنسان.

ولفت إلى أهمية بلورة برامج التأهّب للمخاطر، لتعزيز قدرات السلطات المحلية والمجتمعية على المستوى الدولي لزيادة منعتها وإنعاش قدرتها على تقييم المخاطر المتنوعة، إضافة إلى وضع خطط إنمائية وتطوعية، طويلة الأجل، كوسيلة لتحقيق الأهداف المرجوة في الحد من مخاطر الكوارث، وما يتلو الكوارث.