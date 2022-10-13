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ضاحي خلفان يبحث تطبيق «التكافل الخيري الصحي»

ضاحي خلفان يبحث تطبيق «التكافل الخيري الصحي»
14 أكتوبر 2022 01:56

دبي (الاتحاد)

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استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، ومروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، وتم خلال اللقاء بحث مبادرة صندوق التكافل الخيري الصحي الذي اقترحه معاليه مؤخراً، والذي يستهدف جمع التبرعات من ذوي الأيادي البيضاء، الراغبين في عمل الخير، لتستخدم في دعم المعسرين، وغير القادرين على دفع نفقات العلاج.
وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، أهمية إنشاء مثل هذه الصناديق الخيرية التي تمثل تضامناً مجتمعياً وإنسانياً، يُساهم في مساعدة الناس الذين لا تسمح لهم ظروفهم على تلقي العلاج المناسب وتوفير الرعاية الصحية التي يحتاجونها، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة دعمها من قبل كافة الفعاليات الوطنية وفئات المجتمع لضمان استمراريتها وملاءمتها.
من جانبه، أكد علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، أن المؤسسة ستولي هذه المبادرة أهمية خاصة، وستشرف عليها بالتنسيق مع المعنيين في مجموعة التداوي، لكونها تمثل عملاً خيرياً وإنسانياً نابعاً من حسّ وطني، وتؤكد تكاتف الجهود التي يشارك فيها المجتمع لتقديم الرعاية الصحية اللازمة دون تمييز أو مفاضلة للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج.

دبي
الإمارات
ضاحي خلفان
مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
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