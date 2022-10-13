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الإمارات

نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الإسبانية

نهيان بن مبارك خلال الحفل بحضور محمد بن نهيان بن مبارك (وام)
14 أكتوبر 2022 01:57

أبوظبي (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه اينيغو دى بالاسيو، سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق قصر الإمارات، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومحمد هلال الشحي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، بجانب عدد من رجال الأعمال الإسبان وأفراد الجالية الإسبانية المقيمة في الإمارات. وأشاد السفير إينيغو- في كلمة له بهذه المناسبة - بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإسبانيا، مؤكداً أن مملكة إسبانيا تعتز وتقدر رؤى ومواقف دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل حكمة قيادتها الرشيدة. كما أكد سعي بلاده الدائم لتطوير العلاقات على كافة المستويات والأصعدة.

نهيان بن مبارك
الإمارات
إسبانيا
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