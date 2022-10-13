17 مسجداً جديداً في دبي

دبي (وام)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 17 مسجداً جديداً بنهاية الربع الثالث لعام 2022 حيث بلغت السعة الاستيعابية للمساجد الجديدة 13375 مصل. وقال محمد علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع المساجد بالدائرة إن تكلفة بناء تلك المساجد بلغت 109 ملايين و483 ألفا و803 دراهم وتم بناؤها على نفقة عدد من المتبرعين من قيمة التبرعات لبناء المساجد.

وأضاف أنه تم توزيع تلك المساجد حسب الأولوية القصوى في مناطق إمارة دبي شاملة مناطق التطوير العقارية مثل منطقة مدن وقرية جميرا المثلثة ومنطقة ليوان وكذلك مناطق شملت مساكن المواطنين مثل منطقة البدع ومنطقة حتا وعود المطينة الأولى وند الشبا الثالثة والمناطق التي تشهد كثافة عمالية كبيرة مثل مناطق سكن العمال في منطقة القصيص الصناعية الخامسة ورأس الخور الصناعية الخامسة.

وأوضح أن التصاميم المعمارية للمساجد تنوعت ما بين الحداثة والعمارة الإسلامية التقليدية والطراز التراثي المتوافق مع منطقة حتا مع مراعاة كامل الاحتياجات الخاصة بأصحاب الهمم والمعايير الصديقة للبيئة وتقنيات ترشيد تكاليف الاستهلاك.. لافتا إلى أن بناء المساجد ورعايتها واستدامتها بناء على المعايير العالمية والدولية أهمها تأمين المساحات الخضراء للمساجد والإسهام في إظهار الشكل الجذاب والمعاصر وفق معايير البناء الدولية المعتمدة للمساجد.