الجمعة 14 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

17 مسجداً جديداً في دبي

17 مسجداً جديداً في دبي
14 أكتوبر 2022 01:56

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بأستانا
ابتكارات "جيتكس2022".. نافذة فتحتها دبي على مستقبل العالم

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 17 مسجداً جديداً بنهاية الربع الثالث لعام 2022 حيث بلغت السعة الاستيعابية للمساجد الجديدة 13375 مصل. وقال محمد علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع المساجد بالدائرة إن تكلفة بناء تلك المساجد بلغت 109 ملايين و483 ألفا و803 دراهم وتم بناؤها على نفقة عدد من المتبرعين من قيمة التبرعات لبناء المساجد.
وأضاف أنه تم توزيع تلك المساجد حسب الأولوية القصوى في مناطق إمارة دبي شاملة مناطق التطوير العقارية مثل منطقة مدن وقرية جميرا المثلثة ومنطقة ليوان وكذلك مناطق شملت مساكن المواطنين مثل منطقة البدع ومنطقة حتا وعود المطينة الأولى وند الشبا الثالثة والمناطق التي تشهد كثافة عمالية كبيرة مثل مناطق سكن العمال في منطقة القصيص الصناعية الخامسة ورأس الخور الصناعية الخامسة.
وأوضح أن التصاميم المعمارية للمساجد تنوعت ما بين الحداثة والعمارة الإسلامية التقليدية والطراز التراثي المتوافق مع منطقة حتا مع مراعاة كامل الاحتياجات الخاصة بأصحاب الهمم والمعايير الصديقة للبيئة وتقنيات ترشيد تكاليف الاستهلاك.. لافتا إلى أن بناء المساجد ورعايتها واستدامتها بناء على المعايير العالمية والدولية أهمها تأمين المساحات الخضراء للمساجد والإسهام في إظهار الشكل الجذاب والمعاصر وفق معايير البناء الدولية المعتمدة للمساجد.

دبي
الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
آخر الأخبار
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
الرياضي
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
اليوم 12:30
سهيل المزروعي
الإمارات
الإمارات تشارك في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بأستانا
اليوم 12:28
ريال مدريد وبرشلونة.. «صيد العصافير»!
الرياضي
ريال مدريد وبرشلونة.. «صيد العصافير»!
اليوم 12:26
اتحاد الكرة يستعرض العمليات الإعلامية لنهائي الكأس
الرياضي
اتحاد الكرة يستعرض العمليات الإعلامية لنهائي الكأس
اليوم 12:23
«الشارقة للفنون الأدائية» تُطلق اليوم المفتوح لنجوم المستقبل
دنيا
«الشارقة للفنون الأدائية» تُطلق اليوم المفتوح لنجوم المستقبل
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©