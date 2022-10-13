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الإمارات

الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين

الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين
14 أكتوبر 2022 01:56

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت سارة محمد فلكناز، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين، في اجتماع اللجنة الذي عقد أمس ضمن اجتماعات الجمعية الـ145 للاتحاد والدورة الـ210 للمجلس الحاكم في مدينة كيغالي في رواندا، بحضور مروان عبيد المهيري عضو المجموعة.

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وقالت سارة فلكناز في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية إنه على البرلمانات لعب دور أهم وأكثر استباقية في ضمان استدامة الأمن الغذائي والقضاء على جميع أشكال سوء التغذية بحلول 2030. 

الشعبة البرلمانية الإماراتية
الإمارات
الشعبة البرلمانية
سارة فلكناز
المجلس الوطني الاتحادي
الاتحاد البرلماني الدولي
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