علي النعيمي: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أساسيات لتحقيق التنمية المستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما من أساسيات تحقيق الاندماج الاجتماعي الذي يشكل مرتكزاً لتحقيق التنمية المستدامة وللتخلص من كثير من مظاهر الكراهية والتطرف التي قد تشهدها بعض المجتمعات.

وقال إن تمكين النساء والفتيات يمثل مقوماً رئيساً لبناء وحدة المجتمع وتماسكه وبالتالي قدرته على تخطي الكثير من الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية.

جاء ذلك في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية التي ألقاها معاليه خلال مشاركته في اجتماع الجمعية الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مدينة كيغالي في رواندا، برئاسة معالي دوناتيل موكاباريسيا رئيسة برلمان رواندا والدورة الـ145 للجمعية، ومعالي دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد، ورؤساء وممثلي البرلمانات الأعضاء في الاتحاد.

وقال الدكتور النعيمي: «لعل التجربة الرواندية في الشراكة بين الجنسين هي مثال حي، كما هو حال تجربة دولة الإمارات في تحقيق التكافؤ في الحقوق والالتزامات بين الرجال والنساء». وأضاف: «لقد اعتمدت دولة الإمارات، عدداً من الاستراتيجيات الوطنية التي تصب في هذا السياق ومنها على سبيل الذكر لا الحصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021 و2022-2027، وقانون العمل الإماراتي الذي يكفل المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، وكذلك استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026».

وتابع: «كانَ من نتائجِ ذلك، أن بلغت نسبة أعضاء السلطة التشريعية في الإمارات من النساء 50%، واستطاعتْ دولةُ الإماراتِ، وفقاً لتقريرِ المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021، أنْ تُحققَ المركزَ الأولَ عربياً في تقريرِ المساواةِ بين الجنسينِ، وتمكينِ المرأة».