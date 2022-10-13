الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع «البرلمانيين الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مروان عبيد المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو منتدى البرلمانيين الشباب في اجتماع المنتدى الذي عقده ضمن اجتماعات الجمعية الـ 145 للاتحاد والدورة الـ210 للمجلس الحاكم في مدينة كيغالي في رواندا، بحضور ميرة سلطان السويدي عضو المجموعة.

وناقش المشاركون في الاجتماع التطورات الأخيرة في مشاركة الشباب العالمية والوطنية في البرلمان من حيث النجاحات والتحديات والنتائج مع الاتفاق على عدد من التوصيات، كما جرى تناول مساهمة البرلمانيين الشباب في اجتماعات الاتحاد تماشياً مع هدف المنتدى المتمثل في تسليط الضوء على منظور الشباب في عمل الجمعية العامة وقراراتها. وأكد المهيري في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية ضرورة تطوير التشريعات والقوانين والممارسات الوطنية التي تساعد على التطبيق السليم لإجراء التنمية وإعطاء دور أكبر للشباب لكي يساهم في تحسين عملية التنمية المحلية ووقف موجات الهجرة التي تلقي بظلالها على طبيعة مشاركة الشباب، مشيراً إلى أن الإجراءات المقررة في المواثيق الدولية المختلفة بحاجة إلى أن يكون لها انعكاس في السياسات والبرامج والتشريعات الوطنية.

وأشار إلى أهمية دعم ونشر الثقافة الديمقراطية بين الشباب بمختلف الأعمار للاطلاع على القوانين والإجراءات وسبل الخوض والتأثير فيها وصولاً إلى دور صُنّاع القرار.