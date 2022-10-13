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59 مليون درهم مساعدات «بيت الخير»

59 مليون درهم مساعدات «بيت الخير»
14 أكتوبر 2022 01:56

دبي (وام)

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حققت جمعية بيت الخير قفزة نوعية في تحولها الرقمي هذا العام، حيث حصرت استقبال طلبات المساعدة بالتقدم من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي على الهواتف المحمولة.
وبلغ عدد البحوث الاجتماعية التي أنجزتها الجمعية حتى نهاية سبتمبر الماضي من خلال أفرعها الخمسة في دبي وحتا والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان 2967 بحثاً، ساعدت الجمعية معظم المتقدمين عبرها لتتجاوز قيمة المبالغ المصروفة بموجبها 59 مليون درهم، توزعت بين المساعدات الطارئة، وعلاج المرضى، ومساعدة الطلبة المحتاجين من أبناء الأسر المعسرة، ومساعدات عينية وغذائية، بالإضافة إلى دعم الإسكان وتوفير المستلزمات المنزلية وصيانة منازل بعض المحتاجين.
وتأتي هذه النقلة تتويجاً لجهود الجمعية التي جددت بنيتها الإلكترونية وحدثت موقعها الإلكتروني www.beitalkhair.org ليصبح أكثر شمولاً وجاذبية وسرعة وحولت الكثير من صفحاته إلى صفحات تفاعلية تسمح بتجاوب المحسنين للتبرع ودخول طالبي المساعدة لشرح ظروفهم وتقديم احتياجاتهم، كما طورت الجمعية العديد من التطبيقات الذكية التي يسرت الكثير من الإجراءات، وفي مقدمتها نظام النقاط الخضراء الذي يعزز الطلبات الإلكترونية باختيار الحالات الأكثر حاجةً واضطراراً.

دبي
جمعية بيت الخير
الإمارات
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