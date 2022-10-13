«أبوظبي للإسكان»: إمكانية استبدال الموافقة على قرض البناء بقرض شراء مسكن جاهز

هالة الخياط (أبوظبي)

أوضحت هيئة أبوظبي للإسكان أن من لديه موافقة على قرض بناء صادر يمكنه استبداله للحصول على قرض شراء مسكن جاهز، من خلال تقديم طلب استبدال منحة أرض سكنية بقرض شراء مسكن جاهز على أن يتنازل للهيئة عن الأرض السكنية الممنوحة له والخالية من البناء.

وفي ردها على تساؤلات المستفيدين من منح القروض السكنية والأراضي عبر موقعها الإلكتروني ومنصات الهيئة للتواصل الاجتماعي، بشأن الحالات المتعلقة بطلبات الاستفادة من المنافع السكنية، أوضحت الهيئة أن المواطن يستطيع تخفيض قيمة الأقساط أو إعادة جدولة الأقساط أو إيقاف استقطاع الأقساط إذا كان يمر بظروف مالية قاهرة تحول دون التزامه بسداد الأقساط.

وبشأن الاستقطاع الشهري من فئة ذوي الدخل المحدود، أوضحت الهيئة أن الاستقطاع يبدأ عند تحسن الملاءة المالية للمستفيد.

وأشارت الهيئة إلى أن أقدمية التقديم تعد إحدى المعايير التي تؤخذ في عين الاعتبار لأسبقية صدور الموافقة، إلا أن هناك معايير أولوية أخرى تؤخذ بعين الاعتبار، حيث يتم تقييم مقدم الطلب من النواحي الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وحالة المسكن وغيرها من المعايير. وفي حالة المسكن الحكومي غير الصالح للسكن ينصح بتقديم طلب قرض هدم وإعادة بناء على ذات المسكن لإجراء التقييم الفني للمسكن، حيث يتم بناء على التقرير الفني النظر في الطلب واتخاذ القرار وفقاً لشروط الاستحقاق المطلوبة لصدور الموافقة على الطلب.

ودعت الهيئة متعامليها لتحديث بياناتهم ومراجعة طلباتهم إلكترونياً من خلال زيارة منصة «تم»، حيث أصبحت كافة الخدمات متاحة على المنصة.

يشار إلى أن الهيئة بدأت سبتمبر الماضي إجراء استطلاعي رأي بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي ولمدة شهر واحد وحتى الـ 26 من أكتوبر المقبل لمعرفة مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ومعرفة احتياجات مواطني إمارة أبوظبي من قطاع الإسكان.

ويهدف استطلاع الرأي الذي أجرته الهيئة إلى توفير قاعدة بيانات ميدانية على درجة عالية من الجودة لدعم اتخاذ القرار في تطوير سياسات المنافع السكنية وبناء مؤشر استطلاع رأي يهدف إلى قياس رضا المتعاملين وقياس تفضيلات المواطنين في قطاع الإسكان من مواطني إمارة أبوظبي بمختلف مناطقها، ومعرفة توقعاتهم من قطاع الإسكان في مختلف مراحل رحلة المتعامل ومتطلبات المواطنين من الخدمات والمنافع السكنية، ومدى اطلاعهم على سياسات الإسكان ومعايير الاستحقاق وذلك للحصول على المنافع السكنية الحكومية ومعرفة أدوار وخدمات جميع الجهات الحكومية والخاصة ضمن هذه الرحلة، وعلى رأسها هيئة أبوظبي للإسكان لوضع الخطط التحسينية لتوفير رحلة ميسرة ومبسطة في التقديم على منفعة سكنية.كما يستهدف الاستطلاعان معرفة وقياس رضا المتعاملين من مواطني إمارة أبوظبي في مرحلة التقديم على برامج الإسكان، والتسجيل فيها (أي التقدم بطلب للحصول على الخدمة) واستلام الموافقات بالحصول على الخدمة كمنحة الأرض السكنية، أو قرض شراء مسكن جاهز، أو قروض البناء وقروض الهدم وإعادة البناء وقروض الصيانة، وضوابط الانتفاع من الخدمات المقدمة.