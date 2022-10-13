التسجيل في مسابقات مهرجان ومزاد ليوا للتمور عبر التطبيق الذكي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي أن التسجيل في مسابقات مهرجان ومزاد ليوا للتمور بدورته الأولى متاح عبر التطبيق الذكي للمهرجان على الهواتف الذكية عبر آبل ستور وجوجل بلاي.

ويتيح التطبيق تسجيل الشركات والاطلاع على دليل المهرجان وغيرها من الخدمات المقدمة للمشاركين، بالإضافة إلى نتائج المسابقات ومعرفة أسماء الفائزين خلال أيام المهرجان الذي ينطلق في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة في 15 أكتوبر ويستمر لغاية 24 أكتوبر الجاري برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وأوضحت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي أن التسجيل متاح على مدار الساعة، وأن انتهاء وقت التسجيل مرتبط بكل مسابقة على حدة، وذلك وفق الجدول الزمني الخاص بالمسابقات والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال دليل المشاركين على التطبيق الذكي، والاطلاع كذلك على الشروط والتعليمات ومواعيد التسليم.

وأكدت اللجنة على المشاركين ضرورة متابعة منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها (تراثنا) على تويتر وإنستغرام وفيسبوك، وذلك للحصول على آخر التحديثات المتعلقة بمهرجان ومزاد ليوا للتمور، كمواعيد التسليم والتسجيل والنتائج وغيرها من المعلومات، وكذلك تفعيل خاصية الإشعارات على التطبيق لاستقبال رسائل المهرجان وآخر التحديثات والإعلانات المرتبط بالمهرجان.

وتواصل لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي استعداداتها المكثفة لانطلاق مهرجان ومزاد ليوا للتمور، والذي يهدف إلى خلق سوق ومنصة متخصصة لتحفيز أصحاب المزارع لتسويق التمور الإماراتية، الحفاظ على الموروث الثقافي والزراعي في الدولة والاحتفاء به، تنظيم مهرجان عالمي للتمور يضع منطقة الظفرة على خريطة السياحة العالمية، تبادل الخبرات بين المزارعين من دول العالم كافة حول أساليب الزراعة الحديثة والعناية بشجرة النخيل.