رسمياًً.. «معاً» تطلق شهادة لتصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي بأبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أمس، عن الإطلاق الرسمي لمنظومة شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي في إمارة أبوظبي، والتي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع استراتيجيات دائرة تنمية المجتمع الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الثالث والتزامها بوضع الأطر الخاصة بمنظومة التصنيف الاجتماعي للمؤسسات في أبوظبي.

وتعد «شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي» اعتماداً واعترافاً رسمياً بالعلامة التجارية للمؤسسات ذات الهدف الاجتماعي، ما يتيح لها إمكانية استخدام شعار «علامة أبوظبي الاجتماعية» في دلالة على تصنيفها كمؤسسة اجتماعية في أبوظبي. وتشكل هذه الشهادة أداة مبتكرة جديدة لتمكين المؤسسات والشركات ذات الأثر الاجتماعي من مواصلة تحقيق النمو المستدام والقدرة على التنافسية عبر باقة من المميزات والحوافز المباشرة وغير المباشرة. ويهدف هذا التصنيف إلى المساهمة في تطوير ريادة الأعمال الاجتماعية، ودعم إنشاء ونمو المؤسسات الاجتماعية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة الأثر الاجتماعي القابل للقياس للمبادرات والبرامج التي تديرها هذه المؤسسات، وبالتالي إيجاد قيمة اجتماعية مضاعفة تدعم تطوير حلول ومبادرات مبتكرة للتعامل مع الأولويات الاجتماعية في إمارة أبوظبي.

وشهد الحفل تقديم شهادات التصنيف لمجموعة من المؤسسات الاجتماعية التي انطبقت عليها شروط التصنيف خلال الفترة التجريبية والتي امتدت من شهر مارس وحتى يوليو 2022. وانطلاقاً من مكانتها كمظلة جامعة لكل المؤسسات والشركات غير الهادفة للربح والتي تقدم خدمات ومنتجات اجتماعية مبتكرة تخدم مختلف مكونات المجتمع بما يتوافق مع الأولويات الاجتماعية المعتمدة من قبل حكومة إمارة أبوظبي، تتطلع الهيئة عبر هذا التصنيف إلى توضيح الدلالات المرتبطة بالمؤسسات والشركات العاملة ضمن القطاع الاجتماعي في أبوظبي، ورفع مستوى الوعي حول القطاع الثالث.

وحضر حفل الإطلاق معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والشيخة شما بنت خليفة بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة المباركة. كما حضر حفل الإطلاق الرسمي كل من سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ومدراء عموم الهيئات والمؤسسات المجتمعية في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قالت سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «نقدم اليوم إلى مجتمع أبوظبي بمختلف مكوناته من أفراد ومؤسسات، منظومة مبتكرة جديدة ستعمل على تعزيز منظومة عمل القطاع الثالث والتعريف بأهمية الدور الذي يقدمه عبر منتجاته وخدماته المصممة استناداً للاحتياجات المجتمعية وأولوياتها المعتمدة حكومياً».

وأضافت العميمي: «بكوننا أول جهة حكومية في دولة الإمارات تمتلك سلطة إصدار شهادات تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي، نستشعر الثقة الحكومية الممنوحة لنا والمسؤولية الكبيرة التي سنحملها خدمة لوطننا ومجتمعه، وسنواصل العمل باعتبارنا نقطة الوصل بين المؤسسات الحكومية والقطاعين الخاص والثالث، سعياً لخلق أثر اجتماعي إيجابي مستدام وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف مكونات المجتمع في أبوظبي».

ويمكن لكل المؤسسات التي توائم أنشطتها الأولويات الاجتماعية التي حددتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن تتقدم بطلب الحصول على ميزات هذه الشهادة، وهي مجانية ومتاحة لجميع المؤسسات التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها والتي تعتمد هدفاً اجتماعياً ضمن أهدافها المؤسسية أو التشغيلية، كما يمكن للمؤسسات الاجتماعية خارج إمارة أبوظبي التقدم بطلب الحصول على الشهادة في حال أنشأت فرعاً لأعمالها بأبوظبي.