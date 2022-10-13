دبي (الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام، شهدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إطلاق «دليل تعزيز الصحة النفسية الإيجابية في مكان العمل»، الذي أعدته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة تنمية المجتمع، في إطار تحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031» لتعزيز الصحة النفسية، وبناء بيئات عمل صحية وإيجابية، وذلك تماشياً مع السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، الهادفة إلى تعزيز الوقاية وتوسيع نطاق الخدمات لفئات المجتمع كافة، في مجال الصحة النفسية.

جاء ذلك، ضمن فعاليات نظمتها الوزارة بالتعاون مع شركاء جودة الحياة بالدولة، والتي اشتملت على جلسات وأنشطة ومبادرات تثقيفية، تدعم توفير صحة نفسية إيجابية في بيئات العمل، وعلى نطاق الأسرة والمجتمع.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة مجلس جودة الحياة، أن تعزيز الصحة النفسية الإيجابية وجودة الحياة، يعد نهجاً حكومياً مستمداً من رؤية القيادة، التي تؤمن بأن تعزيز موقع دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، يتطلب جهداً ومسؤولية كبيرة، لترسيخ الروح الإيجابية ومضاعفة الإنتاجية، انطلاقاً من بيئات العمل ذات التأثير المباشر على اقتصاد وتطوّر الدول.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: إن «الصحة النفسية جزء أساسي ولا يتجزأ، من الصحة العامة وجودة حياة الأفراد، وهي حالة من العافية يمكن من خلالها أن يكون الفرد قادراً على توظيف قدراته للتكيف مع الظروف المحيطة، والعمل بفعالية، والمساهمة بإنتاجية في موقعه الوظيفي وعلى نطاق المجتمع».

وتابعت معاليها: «كلما كانت الصحة النفسية متوازنة، أصبح الأفراد أكثر فعالية في المجتمع، وبالتالي يكون المجتمع منتجاً ومساهماً في تعزيز اقتصاد الدولة. وعلى هذا الأساس، فقد أصبح تعزيز الصحة النفسية وحمايتها وموازنتها شاغلاً حيوياً للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. وفي دولتنا الإمارات، نحن نتميز في هذا الجانب، برؤية قيادة واستراتيجية حكومة، لا تدخر جهداً من أجل تعزيز جودة الحياة، ودعم الصحة النفسية بشكل خاص، لجميع فئات المجتمع».

آلية تقديم الدعم النفسي

يُحدد «دليل تعزيز الصحة النفسية الإيجابية في مكان العمل» آلية تقديم الدعم النفسي للموظفين، ضمن 5 محاور رئيسية، تستند إلى مبدأ ترسيخ ثقافة أكثر انفتاحاً حول الصحة النفسية في العمل، وهذه المحاور تشمل: معرفة مدى تأثير الصحة النفسية على الموظفين، وتضمين تغطية الصحة النفسية كجزء من مبادرات الجهة وجزء من خطة الرعاية الصحية للموظفين، وإنشاء برامج لمساعدة الموظفين بما يخص الصحة النفسية، ونشر ثقافة ضرورة الصحة النفسية، وأخيراً تعزيز الرفاه الذي يضمن الوصول إلى التطبيقات للحد من التوتر، والتدريب الميداني على أدوات داعمة للصحة النفسية، والتوازن بين الحياة والعمل، وخلق فرص لبناء علاقات بين الموظفين.

كما يشمل الدليل، آليات لتقديم الدعم النفسي للعاملين عن بعد، ويوفر أبرز النقاط التي تحقق التواصل في حال الحاجة للدعم النفسي من المختصين في هذا المجال.

ويُعرّف (دليل تعزيز الصحة النفسية الإيجابية في مكان العمل)، الصحة النفسية وأنواع الاضطرابات النفسية ومضاعفاتها التي قد تصيب الإنسان والفوائد المحتملة لدعم الصحة النفسية من حيث: زيادة الإنتاجية، والحفاظ على استمرارية الموظفين في مكان العمل، وانخفاض تكاليف الرعاية الصحية.