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«الوقاية من الإدمان والسلوكيات السلبية» في ندوة بأبوظبي

«الوقاية من الإدمان والسلوكيات السلبية» في ندوة بأبوظبي
14 أكتوبر 2022 01:56

خلفان النقبي (أبوظبي)

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نظم المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي ندوة توعية افتراضية، أمس، بعنوان «أهمية الصحة النفسية في الوقاية من الإدمان والسلوكيات السلبية»، أكدت أن الإصابة باضطراب نفسي ليس بالأمر السهل، ويكون الأمر أكثر صعوبة عندما يفترض الناس أنه يمكنه التغلب عليه، في حالة من الرفاه النفسي تمكن الشخص من مواجهة ضغوط الحياة، وتحقيق إمكاناته، والتعلم والعمل بشكل جيد، والمساهمة في مجتمعه المحلي. 
وأكدت فاطمة الحامدي، اختصاصية علم نفس سريري بالمركز الوطني للتأهيل، أن الصحة النفسية مهمة في كل مرحلة من مراحل حياتنا. قد يكون من السهل للغاية بالنسبة لنا في كثير من الأحيان أن نأخذ صحتنا العقلية كأمر مسلم به، ونعطي الأولوية لأشياء أخرى أو تأجيلها إلى وقت لاحق. التسويف ومحاولة كبح جماح احتياجاتنا النفسية قد تكون نقطة البداية لتعقيدات نفسية أكبر وأوضحت الحامدي أن هنالك عوامل تؤثر بشكل سلبي ومباشر على صحتنا النفسية، مثل: تعدد المواقف الضاغطة، وكثرة الصراعات النفسية وعدم القدرة على تحملها أو حلها يسبب العديد من الاضطرابات مثل ارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، والقولون العصبي، والإحباطات: وهي مجموعة العوائق المادية والاجتماعية التي تعوق  تحقيق أهداف محددة للفرد، وينتج عنها التوتر والقلق. 

أبوظبي
الإمارات
المركز الوطني للتأهيل
الصحة النفسية
اليوم العالمي للصحة النفسية
الوقاية من الإدمان
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