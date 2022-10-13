أكاديمية ربدان تحصد أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم»

أبوظبي (وام)

عززت أكاديمية ربدان مكانتها الرائدة عالمياً، بحصولها على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» في فئتي التعليم والتوظيف ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات. وهنأ جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، الهيئة التدريسية والكادر الإداري وطلبة الأكاديمية على هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس تكاتف وتضافر جهودهم لتعزيز مكانة الأكاديمية على الصعيد العالمي في مجال التعليم، وتحقيق التقدم الذي يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وأكد أن هذا الإنجاز يُمثل دافعاً إضافياً للأكاديمية للاستمرار في توفير تجربة تعليمية رائدة لطلّابها، تتفق مع أفضل الممارسات العالمية وتوظف الوسائل التعليمية الحديثة والمتطورة، بما يسهم في نهاية المطاف في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوة للأكاديمية.

من جانبه، أشاد الدكتور آشوين فرنانديز، المدير الإقليمي لمؤسسة «كيو إس ستارز» لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بالإنجاز الذي حققته أكاديمية ربدان باعتبارها أول مؤسسة تعليم عالٍ في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تُحقق هذا الإنجاز ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات.

وأكد المكانة المرموقة التي وصلت إليها أكاديمية ربدان عالمياً، والتي أصبحت تضاهي مثيلاتها من المؤسسات الأكاديمية العالمية من حيث طبيعة البرامج المهمة والفريدة من نوعها التي تقدمها في مجالات حيوية وإستراتيجية.

وتحقق الأكاديمية معدل توظيف 100 في المائة لخريجيها، كما سجلت تصنيف 5 نجوم عن فئة التوظيف، ما يُظهر الطلب الكبير على خريجي الأكاديمية في سوق العمل، حيث ينظر تقييم «كيو إس ستارز» العالمي ضمن هذه الفئة في مدى قابلية توظيف خريجي المؤسسة التعليمية، مع تسليط الضوء على جاهزية الخريجين للانضمام إلى سوق العمل والاندماج بفاعلية في فريق متعدد الثقافات والتخصصات، وتعزيز المهارات ذات الصلة بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لمجالات السلامة والأمن والدفاع واستمرارية الأعمال والإدارة المتكاملة للطوارئ.

ومن المعايير المهمة التي تندرج تحت فئة التوظيف تواجد ممثلين عن جهات العمل في المؤسسة التعليمية، وهو ما يؤكد مستوى التنسيق العالي بين المؤسسة التعليمية والشركاء الإستراتيجيين وجهات العمل المختلفة.

وحصلت أكاديمية ربدان على تصنيف 5 نجوم في مجال التعليم، حيث تتناول هذه الفئة مدى جودة التعليم والدعم الذي تُقدمه الأكاديمية لطلابها، ما يمكنّهم من الحصول على أقصى استفادة من العملية التعليمية، وهو ما يعكس تميّز وتفاني أعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون بمستويات متميزة ورائدة عالمياً، كما أن الغالبية العظمى منهم من حملة الدكتوراه من أفضل 200 جامعة حول العالم.

وقالت الدكتورة شما حمدون النقبي، عميد مشارك في أكاديمية ربدان: يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في أكاديمية ربدان وعملهم الدؤوب المخلص بهدف تحقيق الريادة الأكاديمية وترسيخها من خلال الارتقاء بالعملية التعليمية وضمان جودتها، والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية ذات الصلة.