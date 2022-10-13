حملة ميدانية للحفاظ على الأرصفة بمدينة محمد بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، حملة ميدانية لتوعية الجمهور بتجنب الإضرار بالأصول العامة وتجنب الوقوف على الأرصفة والمماشي الرياضية، استهدفت كافة أفراد المجتمع ضمن النطاق الجغرافي للمركز، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي– مديرية المرور والدوريات في مدينة محمد بن زايد.

وهدفت الحملة التي تم تنفيذها على مدى 4 أيام، إلى توعية السكان بضرورة وأهمية الحفاظ على المرافق العامة واستخدامها بالشكل الأمثل وللأغراض التي أنشئت من أجلها، بما يحافظ على جودتها وكفاءتها ويعزز المظهر الحضاري العام الذي تتمتع به أبوظبي. كما تم خلال الحملة تثقيف الجمهور بالمخالفات القانونية التي يقع فيها البعض بسبب استخدام الأرصفة والمماشي الرياضية كمواقف للسيارات، وكذلك توعية السكان بتجنب الإضرار بالأصول والوقوع في المخالفات القانونية عند استخدام الأرصفة والمماشي بشكل خاطئ وفي غير الاستخدامات المخصصة لها.